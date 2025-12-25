أبرزهن أروى جودة ومنة شلبي.. من هن عرائس 2025؟

شهد عام 2025 موجة من الزيجات المفاجئة في الوسط الفني المصري، حيث ارتبط عدد من النجوم الذين امتنعوا عن الزواج لسنوات طويلة، بما في ذلك من تجاوزوا العقد الخامس.



من أبرز هذه الزيجات: مصطفى شعبان الذي تزوج من هدى الناظر، مديرة أعمال السابقة، ومي التي ارتبطت بالصيدلي ومدرب اللياقة أحمد ، كما تزوجت من المنتج أحمد الجنايني، وأمينة خليل من المصور أحمد زعتر.



كما شهد العام زفاف أروى جودة على رجل أعمال إيطالي، وإيناس الدغيدي في عمر السبعين من رجل أعمال مقيم في ، وليلى أحمد زاهر من المنتج هشام جمال، ومي فاروق من الممثل محمد العمروسي، ورنا رئيس من رجل أعمال شاب، ورانيا يوسف من المخرج المنفذ أحمد جمال، وحاتم صلاح من فتاة خارج الوسط الفني.



وتعكس هذه الزيجات مفاجآت كبيرة للجمهور، خصوصاً أن بعض النجوم امتنعوا عن الزواج لفترات طويلة، ما يجعل عام 2025 محطة مميزة في حياة الوسط الفني المصري.

