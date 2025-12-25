تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
أبرزهن أروى جودة ومنة شلبي.. من هن عرائس 2025؟
Lebanon 24
25-12-2025
|
04:10
شهد عام 2025 موجة من الزيجات المفاجئة في الوسط الفني المصري، حيث ارتبط عدد من النجوم الذين امتنعوا عن الزواج لسنوات طويلة، بما في ذلك من تجاوزوا العقد الخامس.
من أبرز هذه الزيجات: مصطفى شعبان الذي تزوج من هدى الناظر، مديرة أعمال
عمرو دياب
السابقة، ومي
عز الدين
التي ارتبطت بالصيدلي ومدرب اللياقة أحمد
تيمور
، كما تزوجت
منة شلبي
من المنتج أحمد الجنايني، وأمينة خليل من المصور أحمد زعتر.
كما شهد العام زفاف أروى جودة على رجل أعمال إيطالي، وإيناس الدغيدي في عمر السبعين من رجل أعمال
مصري
مقيم في
أستراليا
، وليلى أحمد زاهر من المنتج هشام جمال، ومي فاروق من الممثل محمد العمروسي، ورنا رئيس من رجل أعمال شاب، ورانيا يوسف من المخرج المنفذ أحمد جمال، وحاتم صلاح من فتاة خارج الوسط الفني.
وتعكس هذه الزيجات مفاجآت كبيرة للجمهور، خصوصاً أن بعض النجوم امتنعوا عن الزواج لفترات طويلة، ما يجعل عام 2025 محطة مميزة في حياة الوسط الفني المصري.
