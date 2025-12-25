تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ماريتا الحلاني تشارك متابعيها لحظات الفرح مع عائلتها في عيد الميلاد
Lebanon 24
25-12-2025
|
07:43
photos
نشرت النجمة
ماريتا الحلاني
عبر حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بوالدتها
كوليت بولس
وأختها دانا، وهم يحتفلون بأجواء
عيد الميلاد
الدافئة، وسط زينة شجرة الميلاد والهدايا. أظهرت الصورة الحب والترابط العائلي بينهن، وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة.
