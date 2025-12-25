الغرة القصيرة تسيطر على صيحات الموضة!

شهدت الغرة القصيرة عودة قوية لتتصدر صيحات الشعر بين النجمات وخبيرات الجمال، إذ تعتبر من أكثر الإطلالات جرأة وتميّزًا، حيث تمنح الوجه ملامح واضحة ولمسة عصرية تلفت الأنظار دون الحاجة إلى قص الشعر بالكامل.

وتبرز الغرة القصيرة والعينين بشكل مباشر، ما يجعلها خيارًا جريئًا مقارنة بالغرة الطويلة أو الجانبية، كما أنها تعكس شخصية واثقة تحب التجديد. وتناسب هذه الغرة أصحاب الوجه البيضاوي والطويل، بينما يمكن تعديل شكلها لتلائم الوجه الدائري أو الصغير.

كما تلائم الغرة القصيرة أنواع الشعر المختلفة، فتعطي على الشعر الأملس مظهرًا أنيقًا وواضح المعالم، بينما تضفي على الشعر المموج أو المجعد إطلالة فنية وحيوية. ويشير خبراء التجميل إلى أن التنسيق مع المكياج وتسريحات الشعر والأزياء يزيد من تأثيرها الجمالي.

وتحتاج الغرة القصيرة إلى عناية مستمرة، مثل القص المنتظم وتنظيفها يوميًا، واستخدام أدوات تصفيف خفيفة للحفاظ على شكلها. وتعد الغرة القصيرة خيارًا مثاليًا لكل امرأة تبحث عن تغيير سريع وجريء في مظهرها.