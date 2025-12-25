تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

الغرة القصيرة تسيطر على صيحات الموضة!

Lebanon 24
25-12-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1459910-639022907643414064.jpg
Doc-P-1459910-639022907643414064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

شهدت الغرة القصيرة عودة قوية لتتصدر صيحات الشعر بين النجمات وخبيرات الجمال، إذ تعتبر من أكثر الإطلالات جرأة وتميّزًا، حيث تمنح الوجه ملامح واضحة ولمسة عصرية تلفت الأنظار دون الحاجة إلى قص الشعر بالكامل.

وتبرز الغرة القصيرة الجبين والعينين بشكل مباشر، ما يجعلها خيارًا جريئًا مقارنة بالغرة الطويلة أو الجانبية، كما أنها تعكس شخصية واثقة تحب التجديد. وتناسب هذه الغرة أصحاب الوجه البيضاوي والطويل، بينما يمكن تعديل شكلها لتلائم الوجه الدائري أو الصغير.

كما تلائم الغرة القصيرة أنواع الشعر المختلفة، فتعطي على الشعر الأملس مظهرًا أنيقًا وواضح المعالم، بينما تضفي على الشعر المموج أو المجعد إطلالة فنية وحيوية. ويشير خبراء التجميل إلى أن التنسيق مع المكياج وتسريحات الشعر والأزياء يزيد من تأثيرها الجمالي.

وتحتاج الغرة القصيرة إلى عناية مستمرة، مثل القص المنتظم وتنظيفها يوميًا، واستخدام أدوات تصفيف خفيفة للحفاظ على شكلها. وتعد الغرة القصيرة خيارًا مثاليًا لكل امرأة تبحث عن تغيير سريع وجريء في مظهرها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حفل اختتام مهرجان جامعة سيدة اللويزة الدولي الثامن عشر للأفلام القصيرة وتوزيع الجوائز
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بصيحة الفرو الفاخرة.. نجوى كرم تنسق فستانها الضيق
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بتنورة قصيرة جداً… إعلامية لبنانية بإطلالة جريئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة قصيرة ومثيرة...إندريك ينضم إلى ليون حتى نهاية الموسم
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 01:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24

جميل إل

الجبين

الطويل

القصير

بيرات

جمالي

العين

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:23 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2025-12-25
Lebanon24
14:50 | 2025-12-25
Lebanon24
10:04 | 2025-12-25
Lebanon24
07:43 | 2025-12-25
Lebanon24
05:24 | 2025-12-25
Lebanon24
04:10 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24