Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

دليل سريع لمكياج يدوم طويلًا في السهرات والمناسبات

Lebanon 24
25-12-2025 | 16:47
يُعدّ الحفاظ على ثبات المكياج طوال يوم طويل مليء بالاحتفالات والزيارات تحديًا تواجهه كثير من النساء خلال موسم الأعياد، في ظل تقلبات الطقس وارتفاع الرطوبة وكثرة الحركة، وهي عوامل قد تؤثر في الإطلالة حتى مع استخدام منتجات مصممة لتدوم طويلًا.

وفي هذا السياق، يوصي خبراء التجميل باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعّالة التي تساعد على تثبيت المكياج والحفاظ على مظهره من الصباح حتى المساء، خصوصًا خلال السهرات والمناسبات الاجتماعية.

ومن أبرز هذه النصائح، الاعتماد على بودرة التثبيت كخطوة أساسية في روتين المكياج. إذ تسهم في تثبيت المنتجات والتحكم في لمعان البشرة. وينصح بتطبيق طبقة خفيفة من البودرة قبل وضع كريم الأساس، ثم إضافة طبقة أخرى بعده، ما يساعد على الحد من إفراز الزيوت ومنع تفتّت المكياج خلال اليوم.

كما يؤكد الخبراء أهمية استخدام البرايمر قبل وضع المكياج، لما له من دور في تهيئة البشرة وتوفير قاعدة ناعمة ومتجانسة تساعد على ثبات المكياج لفترة أطول. ويُعد وضع البرايمر على الجفون خطوة ضرورية للحفاظ على ثبات ظلال العيون وبقاء ألوانها واضحة لساعات طويلة.

وفي ما يتعلق بمكياج الشفاه، تُستخدم بودرة التثبيت أيضًا للحفاظ على لون أحمر الشفاه، لا سيما الألوان الجريئة الشائعة خلال موسم الأعياد. وتساعد إضافة طبقة خفيفة جدًا من البودرة بعد تطبيق أحمر الشفاه على إطالة مدة ثباته وتقليل الحاجة إلى إعادة وضعه.

ومن النصائح الأخرى، اختيار الماسكارا المقاومة للماء، خصوصًا في الأيام الطويلة، نظرًا لقدرتها على مقاومة الرطوبة والعرق ومنع التلطّخ، ما يحافظ على مظهر الرموش محددًا وكثيفًا طوال اليوم.

كذلك يُنصح باستخدام إسفنجة الـBeauty Blender بطريقة مدروسة، من خلال رش القليل من بخاخ تثبيت المكياج عليها بعد الانتهاء من تطبيق المكياج، ثم الضغط بلطف على البشرة لتثبيت الطبقات. ويُستكمل ذلك برش طبقة خفيفة من بخاخ التثبيت مباشرة على الوجه لتعزيز ثبات المكياج لفترة أطول.

وتشكّل هذه الخطوات، بحسب الخبراء، أساس روتين مكياج عملي يساعد على الحفاظ على إطلالة متماسكة وجذابة خلال موسم الأعياد والمناسبات

