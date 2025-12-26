تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد تسريبه مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.. اعتقال طليق فنانة شهيرة (صورة)

Lebanon 24
26-12-2025 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1460043-639023374852096155.webp
Doc-P-1460043-639023374852096155.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتقلت الأجهزة الأمنية رجل الأعمال الشهير أحمد.ف، طليق الفنانة المصرية رحمة محسن، وذلك صدور قرار بضبطه وإحضاره على أثر البلاغات التي حرّرتها ضده بسبب تسريب مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.
 
 
 
 
 
 
وكان محامي رحمة قد تقدّم ببلاغ الى النائب العام اتّهم فيه طليقها بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تسجيلها خلال فترة زواجهما من دون علمها.

وقال دفاع رحمة في البلاغ إنها فوجئت بأن المشكو في حقه قد صوّرها خلسةً خلال العلاقة الزوجية، مستغلاً ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع المصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم طالبها بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات أو إرسالها الى الأصدقاء والأقارب.

وأضاف دفاع رحمة في البلاغ أن المتهم أرسل إليها رسائل من أرقام خارجية عبر تطبيق "واتساب"، تضمنت تهديداً ووعيداً وإصراراً على الحصول على المبلغ المالي المطلوب، مؤكداً أن تصرفاته سبّبت لها ضرراً نفسياً بالغاً وشرذمت حياتها الأسرية والفنية.

وطالبت محسن في بلاغها النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية، مع حفظ حقوقها القانونية.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أقل من شهر على زواجها.. والد فنانة شهيرة يتعرّض لأزمة صحية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

النائب العام

نائب العام

المصرية

نائب ال

واتساب

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2025-12-26
Lebanon24
03:39 | 2025-12-26
Lebanon24
23:00 | 2025-12-25
Lebanon24
16:47 | 2025-12-25
Lebanon24
14:50 | 2025-12-25
Lebanon24
13:16 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24