تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد تسريبه مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.. اعتقال طليق فنانة شهيرة (صورة)
Lebanon 24
26-12-2025
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت
الأجهزة الأمنية
رجل الأعمال الشهير أحمد.ف، طليق الفنانة
المصرية
رحمة محسن، وذلك صدور قرار بضبطه وإحضاره على أثر البلاغات التي حرّرتها ضده بسبب تسريب مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.
وكان محامي رحمة قد تقدّم ببلاغ الى
النائب العام
اتّهم فيه طليقها بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تسجيلها خلال فترة زواجهما من دون علمها.
وقال دفاع رحمة في البلاغ إنها فوجئت بأن المشكو في حقه قد صوّرها خلسةً خلال العلاقة الزوجية، مستغلاً ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع المصوّرة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ثم طالبها بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات أو إرسالها الى الأصدقاء والأقارب.
وأضاف دفاع رحمة في البلاغ أن المتهم أرسل إليها رسائل من أرقام خارجية عبر تطبيق "
واتساب
"، تضمنت تهديداً ووعيداً وإصراراً على الحصول على المبلغ المالي المطلوب، مؤكداً أن تصرفاته سبّبت لها ضرراً نفسياً بالغاً وشرذمت حياتها الأسرية والفنية.
وطالبت محسن في بلاغها النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية، مع حفظ حقوقها القانونية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
26/12/2025 13:19:01
26/12/2025 13:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على زواجها.. والد فنانة شهيرة يتعرّض لأزمة صحية (صورة)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على زواجها.. والد فنانة شهيرة يتعرّض لأزمة صحية (صورة)
26/12/2025 13:19:01
26/12/2025 13:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
Lebanon 24
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
26/12/2025 13:19:01
26/12/2025 13:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
26/12/2025 13:19:01
26/12/2025 13:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الأجهزة الأمنية
النائب العام
نائب العام
المصرية
نائب ال
واتساب
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها
Lebanon 24
بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها
04:34 | 2025-12-26
26/12/2025 04:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!
Lebanon 24
بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!
03:39 | 2025-12-26
26/12/2025 03:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خمس إشارات تكشف نقاط قوة المرأة
Lebanon 24
خمس إشارات تكشف نقاط قوة المرأة
23:00 | 2025-12-25
25/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دليل سريع لمكياج يدوم طويلًا في السهرات والمناسبات
Lebanon 24
دليل سريع لمكياج يدوم طويلًا في السهرات والمناسبات
16:47 | 2025-12-25
25/12/2025 04:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للسيدات.. كيف يعزز الشمندر صحة شعرك؟
Lebanon 24
للسيدات.. كيف يعزز الشمندر صحة شعرك؟
14:50 | 2025-12-25
25/12/2025 02:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
10:30 | 2025-12-25
25/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
12:00 | 2025-12-25
25/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:34 | 2025-12-26
بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها
03:39 | 2025-12-26
بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!
23:00 | 2025-12-25
خمس إشارات تكشف نقاط قوة المرأة
16:47 | 2025-12-25
دليل سريع لمكياج يدوم طويلًا في السهرات والمناسبات
14:50 | 2025-12-25
للسيدات.. كيف يعزز الشمندر صحة شعرك؟
13:16 | 2025-12-25
الغرة القصيرة تسيطر على صيحات الموضة!
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 13:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 13:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 13:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24