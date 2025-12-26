بعد تسريبه مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.. اعتقال طليق فنانة شهيرة (صورة)

اعتقلت رجل الأعمال الشهير أحمد.ف، طليق الفنانة رحمة محسن، وذلك صدور قرار بضبطه وإحضاره على أثر البلاغات التي حرّرتها ضده بسبب تسريب مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.

وكان محامي رحمة قد تقدّم ببلاغ الى اتّهم فيه طليقها بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تسجيلها خلال فترة زواجهما من دون علمها.



وقال دفاع رحمة في البلاغ إنها فوجئت بأن المشكو في حقه قد صوّرها خلسةً خلال العلاقة الزوجية، مستغلاً ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المقاطع المصوّرة على ، ثم طالبها بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات أو إرسالها الى الأصدقاء والأقارب.



وأضاف دفاع رحمة في البلاغ أن المتهم أرسل إليها رسائل من أرقام خارجية عبر تطبيق " "، تضمنت تهديداً ووعيداً وإصراراً على الحصول على المبلغ المالي المطلوب، مؤكداً أن تصرفاته سبّبت لها ضرراً نفسياً بالغاً وشرذمت حياتها الأسرية والفنية.



وطالبت محسن في بلاغها النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية، مع حفظ حقوقها القانونية.





