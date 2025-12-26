تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!

Lebanon 24
26-12-2025 | 03:39
بعد ساعات من إعلان انفصال عدد من المشاهير في مصر أبرزهم الإعلامي عمرو أديب عن زوجته الإعلامية لميس الحديدي والفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تعليقا ساخرا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي .

وكتبت رضوى قائلة: "معقول كل دول رجالة طلقوا ستاتهم علشان ستات تانية.. ما هذا"، دون أن تذكر أسماء محددة، إلا أن توقيت النشر دفع  المتابعين إلى الربط المباشر بين كلماتها وأخبار الانفصال التي تصدّرت المشهد خلال اليوم نفسه.



بعد زواج دام 25 عاما.. عمرو أديب ينفصل عن لميس الحديدي وهذا هو السبب
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقه بسبب رغبته بالزواج من امرأة أخرى.. سيدة أعمال ارتبط اسمها بطلاق عمرو أديب فمن هي؟
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:19:07 Lebanon 24 Lebanon 24

رضوى الشربيني

لميس الحديدي

داليا مصطفى

لميس الحديد

شريف سلامة

عمرو أديب

الشربين

مي عمر

