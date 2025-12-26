بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!



بعد ساعات من إعلان انفصال عدد من المشاهير في مصر أبرزهم الإعلامي عن زوجته الإعلامية والفنان عن زوجته الفنانة ، نشرت الإعلامية تعليقا ساخرا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي .



وكتبت قائلة: "معقول كل دول رجالة طلقوا ستاتهم علشان ستات تانية.. ما هذا"، دون أن تذكر أسماء محددة، إلا أن توقيت النشر دفع المتابعين إلى الربط المباشر بين كلماتها وأخبار الانفصال التي تصدّرت المشهد خلال اليوم نفسه.









Advertisement