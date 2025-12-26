تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بعد انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي.. رضوى الشربيني تُعلّق وتُثير الجدل!
Lebanon 24
26-12-2025
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ساعات من إعلان انفصال عدد من المشاهير في مصر أبرزهم الإعلامي
عمرو أديب
عن زوجته الإعلامية
لميس الحديدي
والفنان
شريف سلامة
عن زوجته الفنانة
داليا مصطفى
، نشرت الإعلامية
رضوى الشربيني
تعليقا ساخرا عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي .
وكتبت
رضوى
قائلة: "معقول كل دول رجالة طلقوا ستاتهم علشان ستات تانية.. ما هذا"، دون أن تذكر أسماء محددة، إلا أن توقيت النشر دفع المتابعين إلى الربط المباشر بين كلماتها وأخبار الانفصال التي تصدّرت المشهد خلال اليوم نفسه.
بعد زواج دام 25 عاما.. عمرو أديب ينفصل عن لميس الحديدي وهذا هو السبب
Lebanon 24
بعد زواج دام 25 عاما.. عمرو أديب ينفصل عن لميس الحديدي وهذا هو السبب
26/12/2025 13:19:07
26/12/2025 13:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
Lebanon 24
كيف ردت رضوى الشربيني على أحمد العوضي؟
26/12/2025 13:19:07
26/12/2025 13:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه بسبب رغبته بالزواج من امرأة أخرى.. سيدة أعمال ارتبط اسمها بطلاق عمرو أديب فمن هي؟
Lebanon 24
بعد طلاقه بسبب رغبته بالزواج من امرأة أخرى.. سيدة أعمال ارتبط اسمها بطلاق عمرو أديب فمن هي؟
26/12/2025 13:19:07
26/12/2025 13:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
Lebanon 24
بعد اتهامها بالإساءة لرجل أعمال… رضوى الشربيني تخسر الاستئناف
26/12/2025 13:19:07
26/12/2025 13:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رضوى الشربيني
لميس الحديدي
داليا مصطفى
لميس الحديد
شريف سلامة
عمرو أديب
الشربين
مي عمر
تابع
بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها
Lebanon 24
بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها
04:34 | 2025-12-26
26/12/2025 04:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسريبه مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.. اعتقال طليق فنانة شهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تسريبه مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.. اعتقال طليق فنانة شهيرة (صورة)
02:13 | 2025-12-26
26/12/2025 02:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خمس إشارات تكشف نقاط قوة المرأة
Lebanon 24
خمس إشارات تكشف نقاط قوة المرأة
23:00 | 2025-12-25
25/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دليل سريع لمكياج يدوم طويلًا في السهرات والمناسبات
Lebanon 24
دليل سريع لمكياج يدوم طويلًا في السهرات والمناسبات
16:47 | 2025-12-25
25/12/2025 04:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للسيدات.. كيف يعزز الشمندر صحة شعرك؟
Lebanon 24
للسيدات.. كيف يعزز الشمندر صحة شعرك؟
14:50 | 2025-12-25
25/12/2025 02:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
10:30 | 2025-12-25
25/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
12:00 | 2025-12-25
25/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
04:34 | 2025-12-26
بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها
02:13 | 2025-12-26
بعد تسريبه مقاطع مصوّرة تجمعهما أثناء زواجهما.. اعتقال طليق فنانة شهيرة (صورة)
23:00 | 2025-12-25
خمس إشارات تكشف نقاط قوة المرأة
16:47 | 2025-12-25
دليل سريع لمكياج يدوم طويلًا في السهرات والمناسبات
14:50 | 2025-12-25
للسيدات.. كيف يعزز الشمندر صحة شعرك؟
13:16 | 2025-12-25
الغرة القصيرة تسيطر على صيحات الموضة!
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 13:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 13:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 13:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
