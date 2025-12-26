بعد تصريح ابنة عمرو دياب المُثير للجدل.. هكذا دافعت والدتها شيرين رضا عنها

دافعت الفنانة عن ابنتها نور وذلك بعد الجدل الذي أثارته الأخيرة بتصريحها الغامض خلال حضورها الخاص لفيلم "في عز الظهر" لدعم والدتها، والذي قالت فيه ردّاً على سؤال أحد الصحافيين لها: "أنت بنت عمرو ؟": "أنا بنت رضا".وقالت شيرين في تصريحات إعلامية إن كلام ابنتها قد أُسيء فهمه، مشيرة إلى أن نور لم تكن قادرة على التحرّك بسهولة وسط الزحام، ومع التعريف المتكرر عنها بأنها "ابنة عمرو دياب"، ردّت قائلةً: "وبنت شيرين رضا كمان"، إلا أن كلمة "كمان" لم تُسمع جيداً، ما أدى الى فهم العبارة بشكل خاطئ.وأضافت شيرين: "الناس عايزة تعمل مشاكل، كلمة كمان دي محدّش حابب يسمعها"، مشيرةً الى أن نور كانت حريصة على حضور العرض الخاص لفيلم من بطولتها لدعمها.وتابعت: "هي كانت في فيلم والدتها، يعني بتقول أنا هنا عشانها"، لافتةً الى أن ابنتها تأثرت نفسياً بما حصل، وقالت لها: " هيزعل"، لكنها طمأنتها بأن والدها الفنان عمرو دياب لن يغضب، لأنه يدرك جيداً أنها لم تقصد الإساءة إليه.