Najib Mikati
متفرقات

انقطاع "الدورة الشهرية" ليس سنّ يأس دائمًا… هذه أسبابه الخفية

Lebanon 24
26-12-2025 | 07:11
غالبًا ما يُربَط انقطاع الدورة الشهرية بسنّ اليأس، إلا أنّ هذا الاضطراب قد يصيب نساء شابّات يتمتّعن بصحّة جيّدة، خصوصًا في ظل انتشار الحميات الغذائية القاسية وفقدان الوزن السريع.

ويُعدّ انتظام الدورة مؤشرًا أساسيًا على سلامة التوازن الهرموني، فيما يثير توقّفها المفاجئ قلقًا مشروعًا. ومن الأسباب الشائعة لما يُعرف بـ"انقطاع الطمث الثانوي" اعتماد أنظمة غذائية صارمة، وهو يُشخَّص عند توقّف الدورة ثلاثة أشهر متتالية لدى امرأة كانت دورتها منتظمة، أو ستة أشهر لدى من تعاني أساسًا من عدم الانتظام.

وتعتمد الدورة الشهرية على توازن دقيق بين هرمونات تنظّمها علاقة معقّدة بين الدماغ والغدة النخامية والمبيضين. وعندما تلجأ المرأة إلى حميات قاسية، كخفض السعرات الحرارية بشكل حاد، أو استبعاد الدهون، أو الصيام الطويل، أو خسارة وزن سريعة، يتعامل الجسم مع الوضع كحالة إجهاد أو «مجاعة»، فيُخفّض إفراز الهرمونات المحفّزة للإباضة، ما يؤدّي إلى انخفاض الإستروجين وتوقّف الدورة.

وتشير مراجع طبية إلى ما يُعرف بانقطاع الطمث الوظيفي الوطائي، وهو اضطراب لا ينتج عن مرض عضوي، بل عن نقص الطاقة، أو التوتر النفسي، أو التمارين المفرطة، ويشيع لدى من يتّبعن حميات قاسية أو يعانين اضطرابات الأكل.

ورغم أنّ توقّف الدورة قد يكون مؤقتًا، فإن استمراره لفترة طويلة قد يخلّف آثارًا صحية مهمّة، أبرزها تراجع الخصوبة، وضعف كثافة العظام، وزيادة خطر الكسور، إضافة إلى اضطرابات نفسية ومشاكل صحية بعيدة المدى. لذلك ينصح الأطباء بعدم تجاهل انقطاع الطمث إذا تجاوز ثلاثة أشهر من دون سبب واضح.

ولا يعتمد العلاج عادة على الأدوية، بل على تعديل نمط الحياة، من خلال زيادة السعرات تدريجيًا، وإدخال الدهون الصحية، وتخفيف التمارين المجهدة، ومعالجة التوتر، مع متابعة طبية منتظمة. ويؤكد الاختصاصيون أنّ فقدان الوزن الآمن يقوم على الاعتدال، إذ غالبًا ما تعود الدورة إلى طبيعتها عند استعادة التوازن الغذائي والهرموني.

(مواقع إلكترونية)
