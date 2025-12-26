تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

التربية بلا صراخ… قواعد واضحة ونتائج إيجابية

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:00
تُعدّ التربية الإيجابية ركيزة أساسية في بناء شخصية الطفل وسلوكه. وتُظهر التجارب أنّ وضوح التوقّعات منذ البداية يساعد الأطفال على ضبط أنفسهم تلقائيًا، من دون اللجوء إلى العقاب المتكرر أو الإفراط في المكافآت.

ويشير اختصاصيون إلى أنّ الانضباط الذاتي يُكتسب في سن مبكرة، إذ يميل الأطفال بطبيعتهم إلى إرضاء أهلهم، ما يجعل تحديد القواعد والحدود بوضوح عاملًا حاسمًا في التزامهم بها. ويشمل ذلك وضع قواعد ثابتة، شرح أسبابها ببساطة، والثناء على الالتزام بها، مع ضرورة أن يكون الأهل قدوة في احترام القواعد.

كما يُنصح بتعزيز مهارات حلّ المشكلات وتشجيع الأطفال على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، بما ينمّي الاستقلالية ويخفّف نوبات الغضب الناتجة عن الإحباط. ويسهم التشجيع على المحاولة والتفكير النقدي في رفع الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع التحديات.

ويُعدّ تعليم الصبر جزءًا لا يتجزأ من التربية، عبر السماح للأطفال بتجربة الانتظار، ومساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم، وتحفيزهم على أنشطة لا تمنح نتائج فورية.

وأخيرًا، يبرز تعزيز التعاطف كعنصر محوري، من خلال تعليم الأطفال فهم مشاعر الآخرين واحترامها، وتشجيعهم على ملاحظة لغة الجسد وتقدير السلوكيات الإيجابية.

بهذه الأسس، ينشأ أطفال يتمتعون بالانضباط والصبر والتعاطف، وقادرون على التفاعل الإيجابي مع أنفسهم ومع محيطهم.
