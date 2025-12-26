تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
جيسي عبدو تنشر صورة جديدة من الإمارات عبر إنستغرام
Lebanon 24
26-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
جيسي عبدو
عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام صورة من إمارة
الفجيرة
في
دولة الإمارات
، ظهرت فيها وسط طبيعة جبلية عند الغروب، في أجواء عكست الهدوء والسكينة، من دون إرفاق أي تعليق إضافي.
