جيسي عبدو تنشر صورة جديدة من الإمارات عبر إنستغرام

نشرت الممثلة عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام صورة من إمارة في ، ظهرت فيها وسط طبيعة جبلية عند الغروب، في أجواء عكست الهدوء والسكينة، من دون إرفاق أي تعليق إضافي.

Advertisement