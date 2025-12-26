بين التمثيل والواقع... ورد الخال تتحدث عن التغيير

نشرت الممثلة ورد عبر حسابها على منصة "إنستغرام" منشورًا تعبر فيه عن تجربتها في مواجهة التغيير عبر مراحل مختلفة من الحياة. قالت ورد:

"في الفنان، وفي الممثل، وفي الكذاب، وفي المريض، وفي اللي بيصدقوه... #تغيير"، في إشارة إلى تعدد الأدوار والتحديات التي تواجه الإنسان في مسيرته، سواء في العمل أو في حياته الشخصية.



المنشور يعكس حالة تأملية حول طبيعة التغيير الذي يمر به الإنسان في مواقف مختلفة، ومدى تأثيره على هوية الفرد وكيفية تقبله من الآخرين.

