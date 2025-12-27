تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
المرأة
هل ارتبطت الممثلة السورية مرام علي بهذا النجم المصري؟
Lebanon 24
27-12-2025
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر مؤخرا فيديو لإحدى لقاءات الممثلة
السورية
مرام علي
تناول ردها على شائعة ارتباطها بالفنان المصري
أحمد فهمي
وذلك بعد تألقهما في مسلسلهما الجديد " ٢ قهوة"، وتأكيد فهمي على رغبته في الارتباط بها عندما وجه له السؤال وعلق: "ياريت".
فقالت مرام معلقة: "أنا نزلت اللقاء بتاعه في استوري وكتبت عليه أحمد مشاغب أهدا، لأنه نحنا أكيد صحاب وكنا مخلصين تصوير بقالنا ٤ شهور وما بنلتقي، وأول ما نزل البرومو للمسلسل، شوفت بعده علطول لقاء أحمد قبل ما أشوف الإشاعة، فقولتله أهدا."
علما ان مسلسل "2 قهوة" يُعرض على قناة dmc.
وشاركت مرام في المسلسل
التركي
المعرب "سلمى" الذي حقق مؤخرا نجاحا كبيرا.
