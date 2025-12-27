هل ارتبطت الممثلة السورية مرام علي بهذا النجم المصري؟

انتشر مؤخرا فيديو لإحدى لقاءات الممثلة تناول ردها على شائعة ارتباطها بالفنان المصري وذلك بعد تألقهما في مسلسلهما الجديد " ٢ قهوة"، وتأكيد فهمي على رغبته في الارتباط بها عندما وجه له السؤال وعلق: "ياريت".



فقالت مرام معلقة: "أنا نزلت اللقاء بتاعه في استوري وكتبت عليه أحمد مشاغب أهدا، لأنه نحنا أكيد صحاب وكنا مخلصين تصوير بقالنا ٤ شهور وما بنلتقي، وأول ما نزل البرومو للمسلسل، شوفت بعده علطول لقاء أحمد قبل ما أشوف الإشاعة، فقولتله أهدا."



علما ان مسلسل "2 قهوة" يُعرض على قناة dmc.



وشاركت مرام في المسلسل المعرب "سلمى" الذي حقق مؤخرا نجاحا كبيرا.











Advertisement