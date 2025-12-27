أعادت مراسلة قناة الـ"أم تي في" ، نشر صورة، قام زوجها بنشرها عبر خاصبة " " عبر حسابه على " "، وهي تبدو بمراحل مُتقدّمة من حملها.

وقال زوج ميريلا تعليقاً على الصورة: "لا أستطيع الإنتظار حتّى السنّة المُقبلة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزوجها أعلنا قبل نحو شهر، أنّهما ينتطران مولودهما الأوّل، من خلال فيديو نشراه عبر "إنستغرام".