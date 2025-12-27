تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بالصورة... مراسلة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
Lebanon 24
27-12-2025
|
06:21
أعادت مراسلة قناة الـ"أم تي في"
ميريلا بو خليل
، نشر صورة، قام زوجها بنشرها عبر خاصبة "
ستوري
" عبر حسابه على "
انستغرام
"، وهي تبدو بمراحل مُتقدّمة من حملها.
وقال زوج ميريلا تعليقاً على الصورة: "لا أستطيع الإنتظار حتّى السنّة المُقبلة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ
بو خليل
وزوجها أعلنا قبل نحو شهر، أنّهما ينتطران مولودهما الأوّل، من خلال فيديو نشراه عبر "إنستغرام".
