Najib Mikati
نورث ويست تتألق بأسنان مرصعة بالجواهر

Lebanon 24
27-12-2025 | 13:17
 نشرت ورث ويست، ابنة كيم كارداشيان وكانِييه ويست، ثالث منشوراتها على حسابها الجديد في إنستغرام، الذي أطلقته قبل أقل من أسبوع، مستعرضة أطقم أسنان مرصعة بالجواهر صمّمها لها صائغ المجوهرات جوني دانغ.

وظهرت نورث البالغة من العمر 12 عامًا بشعر فيروزي وبدلة رياضية بيضاء مع أحذية عالية الرقبة، ولاقت صورها تفاعلًا واسعًا مقتربًا من مليون إعجاب.

حسابها يشهد تزايدًا سريعًا في المتابعين، ويُدار بمساعدة والديها، فيما تستعرض أيضًا صورًا لها داخل طائرة والدتها الخاصة، مع مكياج وأظافر طويلة مزخرفة. هذا الظهور جاء رغم رفض والدها سابقًا لظهور أطفاله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وردّت كيم كارداشيان على الانتقادات المؤثرة بأسلوب نورث، مؤكدة دعمها الكامل لأسلوب ابنتها الجريء والفريد.

 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24