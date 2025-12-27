رسميًا.. حكمٌ بحبس هذه الفنانة وتغريمها!

أصدرت المحكمة الاقتصادية في ، حكمها بحبس الإعلامية مها الصغير لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق عبر عرض لوحات فنية لفنانين أوروبيين في ونسبها لنفسها.



وتعود الواقعة إلى عرض أعمال فنية أوروبية محمية خلال الماضي دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق، ما اعتبرته المحكمة تعديًا صريحًا على الملكية الفكرية وفقًا للتحقيقات والأدلة.



وقررت إحالة مها الصغير إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بعد ثبوت استخدامها الأعمال الفنية بدون تصريح.



وجاءت الأزمة بعد تلقّي شكاوى رسمية من مؤسسات فنية أوروبية، ما دفع المجلس إلى حظر ظهور مها الصغير إعلاميًا لمدة 6 أشهر وإحالة القضية للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



من جهتها، دافع فريقها القانوني بأن كان لأغراض إعلامية وثقافية، إلا أن جهات الادعاء أكدت أن نسب الأعمال الفنية لنفسها يشكل جريمة مكتملة الأركان، مع الإشارة إلى حق المتضررين في المطالبة بتعويض مدني وفق القانون.

