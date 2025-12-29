نيللي كريم ترد على أنباء زواجها: يا ريت يتحروا الدقة

نفت الفنانة المصرية نيللي كريم، ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها بالفنان شريف سلامة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي أساس.
وقالت نيللي كريم في تصريحات صحافية: "إحنا بنمثل مع بعض فيلم جديد اسمه جوازة ولا جنازة، ومعرفش الناس دي بتجيب الشائعات دي منين، يا ريت يتحروا الدقة، هو أي هري وخلاص".
كما أوضحت أن العلاقة بينهما تقتصر على التعاون الفني.
وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواج شريف سلامة من نيللي كريم، بعد أيام قليلة من إعلان طلاقه رسميا من زوجته الفنانة داليا مصطفى، وهو ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع النجمة المصرية للنفي.