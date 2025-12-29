تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
كيف اختلف مفهوم جمال المرأة عبر الحضارات المختلفة؟
Lebanon 24
29-12-2025
|
23:00
يختلف مفهوم جمال المرأة من حضارة إلى أخرى بحسب المعايير الثقافية والاجتماعية السائدة في كل عصر ومكان. في مصر القديمة، كان يُعتبر جمال المرأة مرتبطًا بالوجه المتناسق والعينين الواسعتين، كما أظهرت الرسومات الفرعونية والمجوهرات المزخرفة. أما في
اليونان
القديمة، فكان الجسم المتناسق واللياقة البدنية علامة على الجمال المثالي، مع التركيز على التناسق بين أعضاء الجسم.
وفي
العصور الوسطى
في
أوروبا
، كان يرمز إلى الجمال بشرة بيضاء ناصعة وشعر طويل، فيما اعتبرت بعض المجتمعات الإفريقية والآسيوية السمات الجسدية المحددة مثل شكل الوجه أو عرض الكتفين مؤشراً للجمال. ومع مرور الزمن، بدأ مفهوم الجمال يتأثر بالإعلام والموضة، فظهر الاهتمام بالشكل العام والعناية بالمظهر الخارجي.
يبقى الجمال مسألة نسبية، تعكس قيم وثقافة المجتمع، ولا يمكن حصره بمعيار واحد، إذ تتنوع التصورات من حضارة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر.
