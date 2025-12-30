حققت 148 مليون دولار في 2025.. نجمة شهيرة تدخل لائحة المليارديرات

أعلنت مجلة "فوربس" مؤخرا ان النجمة الأميركية أصبحت مليارديرة، وهي خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز.



وبذلك، تنضم الفنانة البالغة 44 عاما إلى لائحة الفنانين من المليارديرات التي تضم زوجها مغني الراب ، وتايلور وبروس سبرينغستين وريهانا، وفقا لمجلة فوربس المعروفة بتصنيفاتها لأغنى أغنياء العالم.

وحقّقت بيونسيه هذا الإنجاز مربحة للغاية.



ففي العام 2023، حققت جولتها العالمية "Renaissance" إيرادات بلغت قرابة 600 مليون دولار، بحسب "فرانس برس".



ثم أعادت تشكيل مسيرتها الموسيقية عام 2024 بألبوم "كاوبوي " الذي حاز ، قبل أن تنظم الجولة الأكثر ربحا في العالم عام 2025.



وبدمج هذه الأرباح مع الدخل من كتالوغ موسيقاها وصفقات أخرى، قدّرت أن بيونسيه حققت 148 مليون دولار عام 2025 قبل الضرائب، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجرا في العالم.



وذكرت المجلة أنه رغم أن بيونسيه وسعت إمبراطوريتها التجارية بمشاريع مثل علامة تجارية للعناية بالشعر وعلامة تجارية للويسكي وخط ملابس، فإن معظم ثروتها الشخصية مستمدة من موسيقاها إلى جانب جولاتها العالمي.









