أصالة نصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها.. وتوّجه لها رسالة مؤثرة (صورة)

احتفلت الفنانة بعيد ميلاد حفيدتها جيهان، ابنة ، التي أتمت العامين من عمرها.



ونشرت صورة عبر حسابها على إكس لابنتها وحفيدتها، وقالت: "صارت بنتي جيجيتي عمرا سنتين، وابتدت تحكي الحكايا وابتدت توعى عالدنيي اللي بدنا نزينلا ياها بالحب وبالعائلة الحلوة المتماسكة، يجعل سنين جيهان بنت شام حلوة وطيبة وما فيها غير الفرح والنجاح، والله يحفظ لها كل حبايبها ونشوف فيها كبيرة بتتحقق وتكون إلنا كل الحنان وكل الأمل."



واختتمت رسالتها قائلة: "الله يحفظ ولاد العالم كلهم وولادنا منهم، آمين يا رب العالمين."

