تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

أصالة نصري تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها.. وتوّجه لها رسالة مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
30-12-2025 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1461602-639026841815343002.jpg
Doc-P-1461602-639026841815343002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد حفيدتها جيهان، ابنة شام، التي أتمت العامين من عمرها.

ونشرت أصالة صورة عبر حسابها على إكس لابنتها وحفيدتها، وقالت: "صارت بنتي جيجيتي عمرا سنتين، وابتدت تحكي الحكايا وابتدت توعى عالدنيي اللي بدنا نزينلا ياها بالحب وبالعائلة الحلوة الطيبة المتماسكة، يا رب يجعل سنين جيهان بنت شام حلوة وطيبة وما فيها غير الفرح والنجاح، والله يحفظ لها كل حبايبها ونشوف فيها أحلام كبيرة بتتحقق وتكون إلنا كل الحنان وكل الأمل."

واختتمت رسالتها قائلة: "الله يحفظ ولاد العالم كلهم وولادنا منهم، آمين يا رب العالمين."
 





Advertisement
مواضيع ذات صلة
رانيا عيسى توجه رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل في عيد الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعيداً عن لبنان والسياسة... هكذا احتفلت مورغان أورتاغوس بعيد ميلاد إبنتها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بعيد الميلاد وسط أجواء مرحة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24

أصالة نصري

العالم كله

السورية

الطيبة

الطيب

أحلام

يا رب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
05:54 | 2025-12-30
Lebanon24
04:56 | 2025-12-30
Lebanon24
04:30 | 2025-12-30
Lebanon24
04:00 | 2025-12-30
Lebanon24
02:58 | 2025-12-30
Lebanon24
01:06 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24