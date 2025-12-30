نجمة هندية توقف حفلها بسبب تصرف غير لائق من أحد المعجبين

أحدثت الفنانة برانجال داهيا موجة تفاعل واسعة بعد إيقافها حفلًا غنائيًا مباشرًا بشكل مفاجئ، احتجاجًا على تصرف غير لائق صدر من أحد المعجبين، في واقعة أعادت إلى الواجهة حول حدود سلوك الجمهور وضرورة احترام الفنانات خلال العروض الحية.

وخلال الحفل، تفاجأ الحضور بقيام داهيا بقطع عرضها على المسرح بعد ملاحظتها تصرفًا غير مقبول من أحد الرجال في الصفوف الأمامية، ما دفعها إلى اتخاذ موقف الجميع.

ووفقًا لتقارير محلية، فضّلت الفنانة مواجهة الموقف بشكل مباشر بدل تجاهله أو الاستمرار في الغناء.

وفي مقطع فيديو انتشر لاحقًا عبر ، ظهرت داهيا وهي تخاطب الجمهور بلهجة حازمة، داعية إلى الالتزام بالانضباط واحترام الأجواء الفنية. وقالت مخاطبة الحضور إن عليهم التصرف كما لو أن شقيقاتهم أو بناتهم موجودات في المكان، قبل أن توجه كلامها مباشرة إلى الرجل المعني، مطالبة إياه بالتحكم في تصرفاته.

كما شددت الفنانة الهندية على ضرورة عدم صعود أي شخص إلى المسرح، داعية الجمهور إلى التعاون مع المنظمين لضمان استمرار الحفل بطريقة آمنة وسلسة، مؤكدة أن الاحترام المتبادل هو الأساس لنجاح أي عرض فني.

وأثارت الحادثة جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر موقف داهيا خطوة شجاعة في مواجهة التجاوزات، ومن طالب بتشديد الإجراءات التنظيمية والأمنية داخل الحفلات الفنية.

ورأى كثيرون أن الواقعة تسلط الضوء مجددًا على أهمية احترام الفنانات ووضع حدود واضحة لسلوك الجمهور خلال العروض المباشرة، لا سيما مع تكرار مثل هذه الحوادث في الفعاليات الفنية.