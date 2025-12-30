تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

أماني السويسي تكشف تفاصيل مسلسل "جذوة" وتجاربها الفنية

Lebanon 24
30-12-2025 | 04:56
أعلنت الفنانة التونسية أماني السويسي عن تفاصيل جديدة حول المسلسل الدرامي "جذوة"، الذي يجمعها بالفنانة المصرية نبيلة عبيد وعدد من نجوم الدراما الخليجية. وأوضحت أن العمل لم يكن مقرراً للعرض في موسم دراما رمضان الماضي، بل كان مُجدولاً للعرض خارج الموسم، ويتكون من 10 حلقات متوقع عرضها عبر منصة إلكترونية، على أن تبدأ عمليات تصويره بعد موسم دراما رمضان 2026.

وأشارت السويسي إلى أن تأخر المشروع قد يعود إلى تعديلات طفيفة وتجهيزات كبيرة لتقديم عمل درامي مميز، مؤكدة أنها ستؤدي أربع أغنيات ضمن أحداث المسلسل، لتعكس تجربة فنية شاملة.

وعن قلة ظهورها في الساحة الفنية التونسية، قالت السويسي إن تركيزها كان دائماً على الغناء باللهجة المصرية، موضحة أن تجربتها في برنامج "ستار أكاديمي" شهدت انتشاراً واسعاً في بداياته، لكن الحفاظ على القوة نفسها بعد انتهاء البرنامج صعب، واصفة المجال الفني بـ"الحرب" بسبب صعوباته والمعايير الكثيرة المطلوبة.

وفي الوقت نفسه، أكدت أن العديد من نجوم "ستار أكاديمي" لا يزالون يحافظون على وجودهم الفني، وأنها بدأت مشروعاً جديداً في الفن التشكيلي، متخصصة في النحت اليدوي على الشمع، مع وجود مشروع كبير قيد التحضير في هذا المجال.

ستار أكاديمي

دراما رمضان

التونسية

التونسي

المصرية

الخليجي

الخليج

رمضان

