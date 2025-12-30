جيسي عبدو تثير تفاعلًا برسالة غامضة (صورة)

نشرت الممثلة عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام رسالة تأملية تحدثت فيها عن تأجيل بعض الأمور إلى “الوقت المناسب”، معتبرة أن بعض الأشياء تمضي مع مرور العمر بينما يبقى الإنسان في المكان نفسه بانتظار التوقيت الصحيح، ما أثار تفاعلًا وتساؤلات بين المتابعين حول دلالات الرسالة.

Advertisement