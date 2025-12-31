تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
إطلالة عصرية وعملية لداليدا عياش تحظى بإعجاب المتابعين
Lebanon 24
31-12-2025
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت زوجة النجم
رامي عياش
عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة جديدة التقطتها أمام المرآة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، نسّقت فيها كنزة سوداء مع جاكيت داكن وجينز أزرق، وأكملت اللوك بحقيبة سوداء فاخرة.
الإطلالة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين أثنوا على بساطتها وأناقتها، معتبرين أنها تعكس أسلوباً عصرياً وعملياً في آنٍ معاً.
داليدا عياش
رامي عياش
ستوري
الست
عياش
توري
بري
تابع
