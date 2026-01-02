الأم ركيزة الاستقرار الأسري

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تُعدّ المرأة الركيزة الأساسية في بناء الأسرة، فهي الأم التي تربي أبناءها على القيم والأخلاق، وهي الزوجة التي تشارك في تحمّل المسؤوليات وتوفير الاستقرار داخل البيت. بدورها، تزرع المحبة والتفاهم بين أفراد الأسرة، وتعمل على خلق بيئة آمنة تساعد على تنشئة جيل صالح ومتعلم. لذلك، فإن صلاح الأسرة واستقرارها يبدأ من المرأة، لأنها القلب النابض الذي يمنح الأسرة القوة والتماسك.
