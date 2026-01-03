تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
0
o
بشري
6
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نور عريضة تشارك متابعيها مغامرة التزلّج المرحة مع طفلتها
Lebanon 24
03-01-2026
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت عارضة الأزياء والمؤثرة
نور عريضة
صورة عبر خاصية «الستوري» على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها داخل حلبة تزلّج على الجليد برفقة طفلتها، في أجواء شتوية لافتة
وأرفقت الصورة بتعليق طريف أشارت فيه إلى صعوبة تجربة التزلّج، مؤكدة أنها تعرّضت لمواقف كادت تُسقطها أكثر من مرة، لكنها خرجت سالمـة في النهاية.
اللقطة العفوية لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بروحها الإيجابية ومشاركتها لحظات بسيطة من يومياتها بعيدًا عن الأضواء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هبة نور تشارك متابعيها لحظات تزيين شجرة الميلاد
Lebanon 24
هبة نور تشارك متابعيها لحظات تزيين شجرة الميلاد
03/01/2026 21:49:20
03/01/2026 21:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تشارك متابعيها لحظات الفرح مع عائلتها في عيد الميلاد
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تشارك متابعيها لحظات الفرح مع عائلتها في عيد الميلاد
03/01/2026 21:49:20
03/01/2026 21:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مع عودة الأمطار والمنخفضات.. مراكز التزلج تستعد لإستقبال هواة التزلج
Lebanon 24
مع عودة الأمطار والمنخفضات.. مراكز التزلج تستعد لإستقبال هواة التزلج
03/01/2026 21:49:20
03/01/2026 21:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"جسدي ليس المشكلة"… نور عريضة تواجه التنمّر الإلكتروني
Lebanon 24
"جسدي ليس المشكلة"… نور عريضة تواجه التنمّر الإلكتروني
03/01/2026 21:49:20
03/01/2026 21:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نور عريضة
ستوري
الست
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
جمال نابع من الداخل.. كيف يصنع الذكاء العاطفي إشراق المرأة؟
Lebanon 24
جمال نابع من الداخل.. كيف يصنع الذكاء العاطفي إشراق المرأة؟
10:17 | 2026-01-03
03/01/2026 10:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إيميه صياح بإطلالة شتويّة وتفاؤل مع بداية 2026
Lebanon 24
إيميه صياح بإطلالة شتويّة وتفاؤل مع بداية 2026
05:36 | 2026-01-03
03/01/2026 05:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفت ملامحه.. زوج ميريام فارس يلهو مع عائلته في منزلهم الفخم (صور)
Lebanon 24
أخفت ملامحه.. زوج ميريام فارس يلهو مع عائلته في منزلهم الفخم (صور)
04:17 | 2026-01-03
03/01/2026 04:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. ممثلة عربية تُعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي (صورة)
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. ممثلة عربية تُعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي (صورة)
01:18 | 2026-01-03
03/01/2026 01:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 5 مرات.. فنانة شهيرة تكشف عن معاناتها النفسية بعد مقتل ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 5 مرات.. فنانة شهيرة تكشف عن معاناتها النفسية بعد مقتل ابنتها (فيديو)
00:11 | 2026-01-03
03/01/2026 12:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
10:00 | 2026-01-03
03/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
12:30 | 2026-01-03
03/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يعمل كعالم للذرة.. العثور على جثة مهندس لبناني داخل منزله في فرنسا (صورة)
Lebanon 24
يعمل كعالم للذرة.. العثور على جثة مهندس لبناني داخل منزله في فرنسا (صورة)
16:08 | 2026-01-02
02/01/2026 04:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما.. بعد جولة من الضربات
Lebanon 24
ترامب يعلن اعتقال مادورو وزوجته وترحيلهما.. بعد جولة من الضربات
04:29 | 2026-01-03
03/01/2026 04:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:17 | 2026-01-03
جمال نابع من الداخل.. كيف يصنع الذكاء العاطفي إشراق المرأة؟
05:36 | 2026-01-03
إيميه صياح بإطلالة شتويّة وتفاؤل مع بداية 2026
04:17 | 2026-01-03
أخفت ملامحه.. زوج ميريام فارس يلهو مع عائلته في منزلهم الفخم (صور)
01:18 | 2026-01-03
بشكل مُفاجئ.. ممثلة عربية تُعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي (صورة)
00:11 | 2026-01-03
تزوجت 5 مرات.. فنانة شهيرة تكشف عن معاناتها النفسية بعد مقتل ابنتها (فيديو)
23:00 | 2026-01-02
ساندرا رزق تلفت انتباه متابعيها بإطلالة أنيقة وعفوية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
03/01/2026 21:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 21:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 21:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24