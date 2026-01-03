نور عريضة تشارك متابعيها مغامرة التزلّج المرحة مع طفلتها

نشرت عارضة الأزياء والمؤثرة صورة عبر خاصية «الستوري» على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها داخل حلبة تزلّج على الجليد برفقة طفلتها، في أجواء شتوية لافتة



وأرفقت الصورة بتعليق طريف أشارت فيه إلى صعوبة تجربة التزلّج، مؤكدة أنها تعرّضت لمواقف كادت تُسقطها أكثر من مرة، لكنها خرجت سالمـة في النهاية.



اللقطة العفوية لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بروحها الإيجابية ومشاركتها لحظات بسيطة من يومياتها بعيدًا عن الأضواء.

Advertisement