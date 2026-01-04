تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إيفانجلين ليلي: أعاني تلفاً دماغيّاً
Lebanon 24
04-01-2026
|
07:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة إيفانجلين ليلي المعروفة بدورها في عالم مارفل السينمائي ومسلسل "لوست"، أنّه تمّ تشخيصها بتلف دماغيّ، إثر حادث سقوط تعرضت له في أيار 2025، أدى إلى ارتجاج شديد في رأسها ونقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.
وقالت ليلي في فيديو نشرته: "جاءت نتائج الفحص، وتبيّن أن كافة مناطق دماغي تقريبًا تعمل بقدرة منخفضة. أعاني تلفًا دماغيًّا نتيجة إصابة الدماغ الرضية وربما عوامل أخرى أيضًا. مهمتي الآن هي التوصل إلى تشخيص دقيق مع أطبائي."
وأوضحت أن الإصابة أثرت في قدراتها الإدراكية، ما قد يؤدي إلى مشاكل في التفكير والذاكرة والتركيز.
وقالت:"سأبدأ العمل الشاق لإصلاحه، وهو أمر لا أتطلع إليه. أشعر أن العمل الشاق هو كل ما أفعله. لكن لا بأس. تدهور قدراتي الإدراكية ناتج عن إصابتي في وجهي". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد نقله إلى المستشفى... هذه الصورة الأولى للفنان العربيّ الشهير من المستشفى
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى... هذه الصورة الأولى للفنان العربيّ الشهير من المستشفى
05/01/2026 00:55:25
05/01/2026 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
05/01/2026 00:55:25
05/01/2026 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقلها إلى المستشفى... ماذا كشفت الفنانة نورهان شعيب عن وضعها الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد نقلها إلى المستشفى... ماذا كشفت الفنانة نورهان شعيب عن وضعها الصحيّ؟
05/01/2026 00:55:25
05/01/2026 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة مفاجئة.. الكشف عن آخر التطورات بشأن حالة الفنان القدير الصحيّة
Lebanon 24
بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة مفاجئة.. الكشف عن آخر التطورات بشأن حالة الفنان القدير الصحيّة
05/01/2026 00:55:25
05/01/2026 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارم نيوز
التركي
لين لي
إيفان
الترك
إيفا
تركي
جلين
تابع
قد يعجبك أيضاً
تخلت عن الشعر الاشقر.. مايا دياب بلوك جديد
Lebanon 24
تخلت عن الشعر الاشقر.. مايا دياب بلوك جديد
11:53 | 2026-01-04
04/01/2026 11:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبها بـ50 ألف دولار... فنانة عربيّة تتعرّض للإبتزاز وتهديد بنشر فيديو لها!
Lebanon 24
طالبها بـ50 ألف دولار... فنانة عربيّة تتعرّض للإبتزاز وتهديد بنشر فيديو لها!
10:44 | 2026-01-04
04/01/2026 10:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
Lebanon 24
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
08:46 | 2026-01-04
04/01/2026 08:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة شائعة في يوميات النساء… ومؤشرات مقلقة على صحة القولون
Lebanon 24
أطعمة شائعة في يوميات النساء… ومؤشرات مقلقة على صحة القولون
03:18 | 2026-01-04
04/01/2026 03:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:53 | 2026-01-04
تخلت عن الشعر الاشقر.. مايا دياب بلوك جديد
10:44 | 2026-01-04
طالبها بـ50 ألف دولار... فنانة عربيّة تتعرّض للإبتزاز وتهديد بنشر فيديو لها!
08:46 | 2026-01-04
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
05:18 | 2026-01-04
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
03:18 | 2026-01-04
أطعمة شائعة في يوميات النساء… ومؤشرات مقلقة على صحة القولون
00:57 | 2026-01-04
غطاء الوسادة… التفصيل الصغير الذي يدمّر شعرك أو يحميه
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24