بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إيفانجلين ليلي: أعاني تلفاً دماغيّاً

كشفت الممثلة إيفانجلين ليلي المعروفة بدورها في عالم مارفل السينمائي ومسلسل "لوست"، أنّه تمّ تشخيصها بتلف دماغيّ، إثر حادث سقوط تعرضت له في أيار 2025، أدى إلى ارتجاج شديد في رأسها ونقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.



وقالت ليلي في فيديو نشرته: "جاءت نتائج الفحص، وتبيّن أن كافة مناطق دماغي تقريبًا تعمل بقدرة منخفضة. أعاني تلفًا دماغيًّا نتيجة إصابة الدماغ الرضية وربما عوامل أخرى أيضًا. مهمتي الآن هي التوصل إلى تشخيص دقيق مع أطبائي."



وأوضحت أن الإصابة أثرت في قدراتها الإدراكية، ما قد يؤدي إلى مشاكل في التفكير والذاكرة والتركيز.



وقالت:"سأبدأ العمل الشاق لإصلاحه، وهو أمر لا أتطلع إليه. أشعر أن العمل الشاق هو كل ما أفعله. لكن لا بأس. تدهور قدراتي الإدراكية ناتج عن إصابتي في وجهي". (ارم نيوز)

