المرأة
حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها
Lebanon 24
04-01-2026
|
08:46
photos
نجت الممثلة المغربية منال الصديقي من حادث خطير كاد أن يودي بحياتها، بعد تسرّب
الغاز
داخل منزلها.
وقالت الصديقي عبر حسابها على "
انستغرام
"، أنّها تركت قارورة الغاز في المطبخ مفتوحة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى تسرب الغاز داخل أرجاء المنزل من دون أن تنتبه في البداية إلى ما يحدث.
وأشارت إلى أنّها "عاشت ساعات خطيرة وهي غير مدركة لحجم التهديد الذي كان يُحيط بها".
وأضافت الصديقي أنها بدأت تشعر بأعراض جسدية مقلقة، تمثلت في الغثيان والدوار وثقل في الرأس وتعب غير مبرر، لكنها لم تربط تلك الأعراض بتسرب الغاز، ولفتت إلى أنّها اعتبرت ما حصل لها حالة إرهاق عابرة أو وعكة صحية بسيطة.
وقالت إنّها قبل الذهاب إلى النوم، عمدت إلى البحث عن هرّها، وتوجّهت إلى المطبخ حيث اكتشفت أنّ قارورة الغاز لا تزال مفتوحة، وأن الرائحة كانت قوية.
