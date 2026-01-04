تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

حادث كاد أنّ يُودي بحياتها... ممثلة تكشف ما جرى معها داخل منزلها

Lebanon 24
04-01-2026 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1463701-639031387950882790.jpg
Doc-P-1463701-639031387950882790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجت الممثلة المغربية منال الصديقي من حادث خطير كاد أن يودي بحياتها، بعد تسرّب الغاز داخل منزلها.
 
 
وقالت الصديقي عبر حسابها على "انستغرام"، أنّها تركت قارورة الغاز في المطبخ مفتوحة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى تسرب الغاز داخل أرجاء المنزل من دون أن تنتبه في البداية إلى ما يحدث.
 
وأشارت إلى أنّها "عاشت ساعات خطيرة وهي غير مدركة لحجم التهديد الذي كان يُحيط بها".

وأضافت الصديقي أنها بدأت تشعر بأعراض جسدية مقلقة، تمثلت في الغثيان والدوار وثقل في الرأس وتعب غير مبرر، لكنها لم تربط تلك الأعراض بتسرب الغاز، ولفتت إلى أنّها اعتبرت ما حصل لها حالة إرهاق عابرة أو وعكة صحية بسيطة.
 
وقالت إنّها قبل الذهاب إلى النوم، عمدت إلى البحث عن هرّها، وتوجّهت إلى المطبخ حيث اكتشفت أنّ قارورة الغاز لا تزال مفتوحة، وأن الرائحة كانت قوية.
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بطريقة مروعة فنانة شابة تفقد حياتها في حادث إطلاق نار.. هذا ما حصل معها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي في مصر… "موتوسيكل" يودي بحياة تلميذ
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في البقاع الغربي يُودي بحياة رجل مسن
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24

انستغرام

المغربي

ب الغاز

المغرب

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:53 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
11:53 | 2026-01-04
Lebanon24
10:44 | 2026-01-04
Lebanon24
07:16 | 2026-01-04
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04
Lebanon24
03:18 | 2026-01-04
Lebanon24
00:57 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24