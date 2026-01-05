تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
للمرة الأولى.. أحلام تنشر صورا لابنتها فاطمة تعرفوا إليها
Lebanon 24
05-01-2026
|
01:36
نشرت الفنانة
الإماراتية
أحلام الشامسي
صورا عبر حسابها على
انستغرام
لابنتها فاطمة الهاجري لاقت تفاعلا كبيرا.
وأعادت
أحلام
مشاركة صور ابنتها عبر صفحة خاصة تحمل اسم فاطمة على إنستغرام، وعبّرت من خلالها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بها، ووصفتها بعبارة "ابنتي وردتي".
وحرصت أحلام وابنتها على إخفاء ملامح وجهها بشكل كامل، مع إبراز شعرها
الطويل
الناعم المنسدل على ظهرها وإطلالاتها الأنيقة.
يُشار إلى أن أحلام تزوجت عام 2003 من بطل الراليات
القطري
مبارك الهاجري
، ورُزقت منه بثلاثة أبناء: فاهد المولود عام 2004، وفاطمة المولودة عام 2008، ولولوة التي وُلدت عام 2010.
