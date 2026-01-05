للمرة الأولى.. أحلام تنشر صورا لابنتها فاطمة تعرفوا إليها

نشرت الفنانة صورا عبر حسابها على لابنتها فاطمة الهاجري لاقت تفاعلا كبيرا.



وأعادت مشاركة صور ابنتها عبر صفحة خاصة تحمل اسم فاطمة على إنستغرام، وعبّرت من خلالها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بها، ووصفتها بعبارة "ابنتي وردتي".

وحرصت أحلام وابنتها على إخفاء ملامح وجهها بشكل كامل، مع إبراز شعرها الناعم المنسدل على ظهرها وإطلالاتها الأنيقة.



يُشار إلى أن أحلام تزوجت عام 2003 من بطل الراليات ، ورُزقت منه بثلاثة أبناء: فاهد المولود عام 2004، وفاطمة المولودة عام 2008، ولولوة التي وُلدت عام 2010.





