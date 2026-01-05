تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كوني واثقة… وتألقك سيشع من داخلك!
Lebanon 24
05-01-2026
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
الثقة بالنفس هي المفتاح الحقيقي للجاذبية، فهي لا تتعلق فقط بالمظهر الخارجي، بل بكيفية شعور المرأة تجاه نفسها وطريقة تعاملها مع الآخرين. المرأة الواثقة تُشع طاقة إيجابية تجعل كل من حولها يلاحظ حضورها وجمالها.
الإطلالة الجذابة لا تقتصر على الملابس المكلفة أو المكياج البارز، بل على طريقة الوقوف، الابتسامة، ونبرة الصوت، وحتى لغة الجسد. كل هذه التفاصيل تعكس شعور الشخص بالاطمئنان والرضا عن نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، الثقة بالنفس تجعل المرأة تتقبل نفسها بكل ملامحها، ما يقلل من التوتر والقلق، ويزيد من إشراقتها الطبيعية. لذلك، الاهتمام بالنفس داخليًا، مثل تطوير المهارات، والتحلي بالإيجابية، لا يقل أهمية عن الاهتمام بالمظهر الخارجي.
في النهاية، يمكن القول إن الثقة بالنفس هي أهم عناصر الجمال، فهي تجعل أي إطلالة بسيطة تتألق وتترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنجي كيوان: خطوات واثقة نحو الصفوف الأولى في الدراما العربية
Lebanon 24
إنجي كيوان: خطوات واثقة نحو الصفوف الأولى في الدراما العربية
06/01/2026 00:29:47
06/01/2026 00:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق بعلبك ومقنة وايعات ويونين وشعت ونحلة والبزالية وحربتا
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق بعلبك ومقنة وايعات ويونين وشعت ونحلة والبزالية وحربتا
06/01/2026 00:29:47
06/01/2026 00:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة تقتل زوجها السابق داخل محلّه.. والكاميرات توثق
Lebanon 24
طليقة تقتل زوجها السابق داخل محلّه.. والكاميرات توثق
06/01/2026 00:29:47
06/01/2026 00:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: واثقون من وجود محتجزين في الفاشر لكن لم نتمكّن من رؤيتهم
Lebanon 24
الأمم المتحدة: واثقون من وجود محتجزين في الفاشر لكن لم نتمكّن من رؤيتهم
06/01/2026 00:29:47
06/01/2026 00:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لي بال
جاذبية
الملا
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هبة نور بإطلالة عفوية (صورة)
Lebanon 24
هبة نور بإطلالة عفوية (صورة)
15:00 | 2026-01-05
05/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة
10:36 | 2026-01-05
05/01/2026 10:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
Lebanon 24
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
07:59 | 2026-01-05
05/01/2026 07:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
07:23 | 2026-01-05
05/01/2026 07:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
Lebanon 24
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
04:46 | 2026-01-05
05/01/2026 04:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:00 | 2026-01-05
هبة نور بإطلالة عفوية (صورة)
10:36 | 2026-01-05
بعد انتشار أخبار انفصال زوجها عن زوجته الثانية.. هكذا علّقت الممثلة المعروفة
07:59 | 2026-01-05
رندلى قديح تجمع بين التمثيل والإخراج بإبداع استثنائي مع علي جاسم في "نفس المدينة"
07:23 | 2026-01-05
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
04:46 | 2026-01-05
بعد خلافات بينهما.. ياسمين عبد العزيز تتصالح مع شقيقها! (صورة)
01:36 | 2026-01-05
للمرة الأولى.. أحلام تنشر صورا لابنتها فاطمة تعرفوا إليها
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 00:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 00:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 00:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24