المرأة

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قضايا المرأة

Lebanon 24
05-01-2026 | 23:00
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة مؤثرة في تسليط الضوء على قضايا المرأة في مختلف أنحاء العالم، إذ منحت النساء مساحة للتعبير عن آرائهن، ومشاركة تجاربهن، والدفاع عن حقوقهن بشكل مباشر وواسع الانتشار. وساهمت هذه المنصات في رفع الوعي بقضايا مثل العنف الأسري، والمساواة، والتمكين، والتعليم، والعمل.

في المقابل، لا يخلو تأثير وسائل التواصل من سلبيات، إذ قد تُسهم أحيانًا في نشر الصور النمطية، أو تعريض المرأة للتنمر الإلكتروني والابتزاز وانتهاك الخصوصية. كما أن المقارنات المستمرة قد تؤثر على الثقة بالنفس والصحة النفسية لدى بعض النساء.

وبين الإيجابيات والسلبيات، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدّين، يعتمد تأثيره على طريقة الاستخدام والوعي المجتمعي. وعند توظيفه بشكل إيجابي ومسؤول، يمكن أن يكون منصة قوية لدعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
