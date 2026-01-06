تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
"كلهم خاينين".. فنانة شهيرة تشن هجوماً على الرجال
Lebanon 24
06-01-2026
|
00:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت الممثلة
المصرية
إيمان العاصي
منشورا عبر حسابها على "إنستغرام" قالت فيه: "أنا مبحبش التعميم.. بس في الرجالة بعمم.. كلهم خاينين وكلهم غدارين.. ولو راجل كويس مع واحدة دا علشان مصلحته وبس.. حقيقي ربنا يكفينا شرهم".
إلى ذلك، تستعد إيمان لعرض مسلسلها الجديد "قسمة العدل" حيث تجسد شخصية مريم، ويركز العمل على قضية الميراث من زاوية مختلفة ضمن سياق درامي مشوق.
وتُعد إيمان واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية.
Advertisement
تابع
Advertisement
