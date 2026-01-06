عن الإلحاد.. هذا ما قالته فنانة عربية شهيرة

روت الفنانة صابرين تجربتها في فيلم "الملحد" الذي أثار جدلًا واسعًا منذ الإعلان عن تقديمه بسبب تناوله قضية حساسة.وقالت صابرين في حديث لـ "إرم نيوز" إن الجدل الكبير الذي صاحب العمل منذ بدايته يعود بالدرجة الأولى إلى اسمه وعنوانه، معتبرة أنهما كانا سببًا مباشرًا في إثارة القلق لدى كثيرين.وأضافت أن الفيلم لا ينحاز إلى أي طرح فكري بعينه، بل يكتفي بعرض الأفكار ومناقشتها، مؤكدة أن الهدف ليس الترويج لتلك الأفكار، وإنما فتح باب والتصدي لها من خلال طرحها بشكل واضح.وتطرقت صابرين إلى ظاهرة الإلحاد، معتبرة أنها من المتزايدة في المجتمعات العربية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة تطبيق "تيك توك".وأوضحت أنها شعرت بالقلق بعدما اطلعت على بعض المحتويات التي تروج لأفكار إلحادية، ما دفعها إلى مناقشة أبنائها في هذا الشأن، مؤكدة أنهم أبدوا وعيًا ورفضًا واضحًا لتلك الأفكار.وطمأنت الجمهور بأن الفيلم لا يحمل أي رسائل غير سليمة، بل يقدم طرحًا فكريًا جادًا يتجاوز الإطار الترفيهي المعتاد للفن.