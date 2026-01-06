تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

تطوير الذات للنساء من ذوات الإعاقة بأسلوب خاص

Lebanon 24
06-01-2026 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1464519-639033011491907677.webp
Doc-P-1464519-639033011491907677.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد خبراء التنمية الشخصية أن رحلة تطوير الذات بالنسبة للنساء من ذوات الإعاقة تتخذ شكلاً فريدًا، إذ لا تقتصر على تحقيق الأهداف، بل تشمل إعادة تعريف القدرة، والإنجاز، والنجاح في مجتمعات غالبًا ما تنظر إلى الإعاقة من زاوية النقص.

وأشارت الدراسات إلى أن تطوير الذات يبدأ بتغيير النظرة إلى الذات، بعيدًا عن المقارنات أو السعي لإرضاء الآخرين. فالمرأة من ذوات الإعاقة لا تحتاج لأن تكون "استثنائية" لتستحق الاحترام أو الفرص، بل تحتاج إلى رؤية نفسها كاملة وقادرة وصاحبة قيمة.

كما شددت على أهمية بناء الثقة الداخلية من خلال إدراك الحدود الشخصية، طلب الدعم عند الحاجة، والاحتفاء بالإنجازات الصغيرة، إضافة إلى تعزيز الاستقلال النفسي عبر امتلاك القرار في الحياة ووضع حدود واضحة في العلاقات.

وأبرز الخبراء دور التعلم المستمر وتطوير المهارات بما يناسب القدرات والاهتمامات الفردية، إلى جانب اختيار العلاقات الداعمة التي توفر شعورًا بالأمان والاحترام، بعيدًا عن الشفقة أو الحكم المسبق.

وأكد الخبراء أن النجاح في هذه الرحلة ليس نسخة واحدة، بل قد يكون وظيفة، أو مشروعًا، أو توازنًا داخليًا، مشيرة إلى أن القوة هنا هادئة وثابتة، والنجاح مُختار وليس مفروضًا، ما يجعل تجربة النساء من ذوات الإعاقة جزءًا أصيلاً من تنوع التجربة الإنسانية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيارة أجرة ذاتية القيادة.. هذه مواصفاتها
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل سيارة ذاتية القيادة.. امرأة تضع مولودها
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المحادثة بين بوتين وويتكوف كانت مفيدة وبناءة وذات مغزى
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كندة حنا تتألق بأسلوب طبيعي في صورة حديثة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:17:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الاستقلال

العلا

ساني

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-01-06
Lebanon24
06:51 | 2026-01-06
Lebanon24
05:45 | 2026-01-06
Lebanon24
05:30 | 2026-01-06
Lebanon24
04:39 | 2026-01-06
Lebanon24
03:21 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24