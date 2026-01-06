ورد الخال تدعو لوقف النقاشات السياسية في الحوارات الفنية (صورة)

نشرت الممثلة ورد عبر خاصية القصص على إنستغرام تعليقًا تنتقد فيه إجراء المقابلات الفنية التي تتناول السياسة مع الفنانين، مشيرة إلى أن الحوار السياسي لا يجب أن يُطرح في مقابلات فنية، لأنها ليست المكان المناسب للحديث عن السياسة أو إبداء الآراء السياسية أو تناول اللوحات والكتب والمسلسلات. ودعت إلى التخلص من هذه الترانزات غير المفيدة التي لا تؤدي إلى حل مشاكل بلدانهم أو تغيير الأوضاع، مطالبة بوقف هذا الأسلوب.

