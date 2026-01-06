تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
ورد الخال تدعو لوقف النقاشات السياسية في الحوارات الفنية (صورة)
Lebanon 24
06-01-2026
|
09:19
نشرت الممثلة ورد
الخال
عبر خاصية القصص على إنستغرام تعليقًا تنتقد فيه إجراء المقابلات الفنية التي تتناول السياسة مع الفنانين، مشيرة إلى أن الحوار السياسي لا يجب أن يُطرح في مقابلات فنية، لأنها ليست المكان المناسب للحديث عن السياسة أو إبداء الآراء السياسية أو تناول اللوحات والكتب والمسلسلات. ودعت إلى التخلص من هذه الترانزات غير المفيدة التي لا تؤدي إلى حل مشاكل بلدانهم أو تغيير الأوضاع، مطالبة بوقف هذا الأسلوب.
