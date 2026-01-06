تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
المرأة
"أولاد الراعي".. أمل بوشوشة تكشف بدء التحضيرات لعمل رمضاني جديد
06-01-2026
10:30
|
10:30
أعلنت الممثلة امل بوشوشة عبر حسابها على
مواقع التواصل الاجتماعي
انطلاق التحضيرات لمسلسل جديد يُعرض في موسم
رمضان
2026، حيث نشرت صورة من كواليس التحضير داخل غرفة الملابس، ظهر فيها سيناريو العمل مرفقًا بهاشتاغ #أولاد_الراعي.
وتشير الصورة إلى دخول المسلسل مرحلة متقدمة من التحضير، ما يرفع منسوب الحماس لدى الجمهور بانتظار تفاصيل أكثر عن القصة وفريق العمل.
ويُتوقع أن يكون العمل من أبرز الإنتاجات الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل، وسط ترقّب للإعلان الرسمي عن بقية الأسماء المشاركة.
