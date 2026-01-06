"أولاد الراعي".. أمل بوشوشة تكشف بدء التحضيرات لعمل رمضاني جديد

أعلنت الممثلة امل بوشوشة عبر حسابها على انطلاق التحضيرات لمسلسل جديد يُعرض في موسم 2026، حيث نشرت صورة من كواليس التحضير داخل غرفة الملابس، ظهر فيها سيناريو العمل مرفقًا بهاشتاغ #أولاد_الراعي.

وتشير الصورة إلى دخول المسلسل مرحلة متقدمة من التحضير، ما يرفع منسوب الحماس لدى الجمهور بانتظار تفاصيل أكثر عن القصة وفريق العمل.

ويُتوقع أن يكون العمل من أبرز الإنتاجات الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل، وسط ترقّب للإعلان الرسمي عن بقية الأسماء المشاركة.

