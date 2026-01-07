تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد أيام على زفافه.. فنانة شهيرة تُعلن إصابة ابنها في رقبته (صورة)
Lebanon 24
07-01-2026
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
حنان ترك
تعرّض نجلها آدم لإصابة في رقبته بعد أسابيع قليلة من حفل زفافه الذي عقد في
القاهرة
وكانت غائبة عنه.
وحرصت الفنانة المعتزلة على مشاركة متابعيها على
انستغرام
بصورة لابنها ادم، بعد اصابته في رقبته، وظهر بصحة جيدة ولكنه يضع دعامة طبية حول رقبته.
وعلقت حنان على الصورة قائلة: "شفاك الله شفاءً لا يغادر سقماً".
يُذكر أن آدم احتفل بزفافه يوم 18 كانون الأول الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
Lebanon 24
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
07/01/2026 15:38:18
07/01/2026 15:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)
07/01/2026 15:38:18
07/01/2026 15:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
07/01/2026 15:38:18
07/01/2026 15:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
07/01/2026 15:38:18
07/01/2026 15:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انستغرام
حنان ترك
القاهرة
المصرية
مصرية
مصري
سابي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ورد الخال تبدأ تصوير عمل جديد
Lebanon 24
ورد الخال تبدأ تصوير عمل جديد
08:28 | 2026-01-07
07/01/2026 08:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستعرض أجواء الصيف في خليج سيدني بأستراليا
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستعرض أجواء الصيف في خليج سيدني بأستراليا
06:08 | 2026-01-07
07/01/2026 06:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتهرت بعلاقتها السابقة مع تامر حسني.. بلوغر شهيرة تردّ على منتقدي ظهورها بالحجاب (فيديو)
Lebanon 24
اشتهرت بعلاقتها السابقة مع تامر حسني.. بلوغر شهيرة تردّ على منتقدي ظهورها بالحجاب (فيديو)
03:00 | 2026-01-07
07/01/2026 03:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عرض الأزياء.. بيلا حديد قريبا ممثلة!
Lebanon 24
بعد عرض الأزياء.. بيلا حديد قريبا ممثلة!
00:44 | 2026-01-07
07/01/2026 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة علمية: القهوة تضعف عظام النساء.. والشاي يتفوّق صحيًا
Lebanon 24
دراسة علمية: القهوة تضعف عظام النساء.. والشاي يتفوّق صحيًا
23:00 | 2026-01-06
06/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:28 | 2026-01-07
ورد الخال تبدأ تصوير عمل جديد
06:08 | 2026-01-07
دانييلا رحمة تستعرض أجواء الصيف في خليج سيدني بأستراليا
03:00 | 2026-01-07
اشتهرت بعلاقتها السابقة مع تامر حسني.. بلوغر شهيرة تردّ على منتقدي ظهورها بالحجاب (فيديو)
00:44 | 2026-01-07
بعد عرض الأزياء.. بيلا حديد قريبا ممثلة!
23:00 | 2026-01-06
دراسة علمية: القهوة تضعف عظام النساء.. والشاي يتفوّق صحيًا
15:05 | 2026-01-06
عندما لا يكون الرحيل خيارًا: ما الذي يُقيّد قرار المرأة المعنَّفة
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24