بعد أيام على زفافه.. فنانة شهيرة تُعلن إصابة ابنها في رقبته (صورة)

كشفت الفنانة تعرّض نجلها آدم لإصابة في رقبته بعد أسابيع قليلة من حفل زفافه الذي عقد في وكانت غائبة عنه.



وحرصت الفنانة المعتزلة على مشاركة متابعيها على بصورة لابنها ادم، بعد اصابته في رقبته، وظهر بصحة جيدة ولكنه يضع دعامة طبية حول رقبته.

وعلقت حنان على الصورة قائلة: "شفاك الله شفاءً لا يغادر سقماً".



يُذكر أن آدم احتفل بزفافه يوم 18 كانون الأول الماضي.



