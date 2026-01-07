دانييلا رحمة تستعرض أجواء الصيف في خليج سيدني بأستراليا

نشرت الممثلة رحمة صورة من رحلتها في ، حيث ظهرت ترتدي قبعة شمسية ونظارات شمسية على متن قارب في مياه . تظهر في الخلفية جسر هاربور الشهير وأفق مدينة سيدني بوضوح، ما يعكس أجواءً صيفية مفعمة بالاسترخاء والراحة.تأتي هذه الزيارة ضمن نشاطات رحمة في التنقل والسفر، حيث تشارك متابعيها لحظات من رحلاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.