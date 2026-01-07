شكران مرتجى توجّه رسالة محبة إلى بيروت عبر إنستغرام

نشرت الممثلة صورة عبر خاصية «الستوري» على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها من ، مرفقة بعبارة: « الحبيبة".اللقطة عكست أجواء محبة وحنين إلى العاصمة ، ولاقت تفاعلاً من المتابعين الذين أشادوا برسالتها الداعمة لبيروت وجمال المكان.