Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!

Lebanon 24
07-01-2026 | 23:00
ردّت الفنانة نانسي عجرم على الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، مؤكدة عدم صحتها.

 

ووصفت عجرم هذه الشائعات بأنها "متكررة" منذ زواجها قبل نحو 16 عامًا، مشيرة خلال استضافتها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بو خش إلى أنها لا تعرف سبب انتشارها، وأنها أصبحت مزعجة لها.


وأضافت أن البعض بات يتجاهل وجود علاقات زوجية متفاهمة ومستقرة، معتبرة أن ندرة مثل هذه العلاقات الزوجية المستقرة حاليًا قد تدفع البعض إلى اختلاق سيناريوهات خيالية عن الخلافات بين الأزواج.


وقالت: "كأن الاستقرار لم يعد أمرًا محتملًا بين الأزواج".


تأتي هذه التصريحات بعد تداول شائعات عن انفصال نانسي عجرم وزوجها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الزوجان مثل هذه الأنباء، إذ تكررت في سنوات سابقة. (آرم نيوز)

