نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!

ردّت الفنانة نانسي عجرم على الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم، مؤكدة عدم صحتها.
ووصفت عجرم هذه الشائعات بأنها "متكررة" منذ زواجها قبل نحو 16 عامًا، مشيرة خلال استضافتها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بو خش إلى أنها لا تعرف سبب انتشارها، وأنها أصبحت مزعجة لها.
تأتي هذه التصريحات بعد تداول شائعات عن انفصال نانسي عجرم وزوجها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الزوجان مثل هذه الأنباء، إذ تكررت في سنوات سابقة. (آرم نيوز)