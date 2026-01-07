نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!

ردّت الفنانة على الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها ، مؤكدة عدم صحتها.



ووصفت هذه الشائعات بأنها "متكررة" منذ زواجها قبل نحو 16 عامًا، مشيرة خلال استضافتها في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي أنس بو خش إلى أنها لا تعرف سبب انتشارها، وأنها أصبحت مزعجة لها.

وأضافت أن البعض بات يتجاهل وجود علاقات زوجية متفاهمة ومستقرة، معتبرة أن ندرة مثل هذه العلاقات الزوجية المستقرة حاليًا قد تدفع البعض إلى اختلاق سيناريوهات خيالية عن الخلافات بين الأزواج.وقالت: "كأن الاستقرار لم يعد أمرًا محتملًا بين الأزواج".

تأتي هذه التصريحات بعد تداول شائعات عن انفصال عجرم وزوجها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الزوجان مثل هذه الأنباء، إذ تكررت في سنوات سابقة.