تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
-7
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
المرأة
لديها نفس الملامح.. إعلامية عربية تتصدر التريند بسبب شبهها الكبير بنانسي عجرم (صور)
Lebanon 24
08-01-2026
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
برز اسم الإعلامية
الأردنية
آلاء بشناق مؤخرا بعدما انتشرت فيديوهات لها أثارت حالة من الجدل بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة
نانسي عجرم
.
ولاحظ المتابعون تقارباً في الابتسامة والحضور أمام الكاميرا وطريقة التفاعل، ما عزز حالة الالتباس لدى الجمهور.
وآلاء هي إعلامية أردنية تعمل في التلفزيون
الأردني
، وتُعد من الوجوه المعروفة على شاشته، حيث تقدم برنامج "
يوم جديد
".
وتحظى آلاء بمتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها على إنستغرام أكثر من 700 ألف تابع، فيما يقترب عدد متابعيها على
فيسبوك
من عشرات الآلاف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
08/01/2026 12:30:46
08/01/2026 12:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب NDU في جولة إعلامية ومرقص يكشف ملامح قانون جديد
Lebanon 24
طلاب NDU في جولة إعلامية ومرقص يكشف ملامح قانون جديد
08/01/2026 12:30:46
08/01/2026 12:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
08/01/2026 12:30:46
08/01/2026 12:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنّانة تتصدر قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
فنّانة تتصدر قائمة المشاهير الذين ينفقون ببذخ في احتفالات عيد الميلاد (صور)
08/01/2026 12:30:46
08/01/2026 12:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم
الأردنية
يوم جديد
الأردني
الأردن
فيسبوك
نانسي
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 04:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
00:53 | 2026-01-08
08/01/2026 12:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
Lebanon 24
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
23:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة معروفة تكشف إصابتها بالعصب السابع في الوجه (صور)
Lebanon 24
ممثلة معروفة تكشف إصابتها بالعصب السابع في الوجه (صور)
16:11 | 2026-01-07
07/01/2026 04:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة بريجيت باردو تكشف سبب وفاتها!
Lebanon 24
عائلة بريجيت باردو تكشف سبب وفاتها!
14:54 | 2026-01-07
07/01/2026 02:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
09:01 | 2026-01-07
07/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:49 | 2026-01-08
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
00:53 | 2026-01-08
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
23:00 | 2026-01-07
نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها!
16:11 | 2026-01-07
ممثلة معروفة تكشف إصابتها بالعصب السابع في الوجه (صور)
14:54 | 2026-01-07
عائلة بريجيت باردو تكشف سبب وفاتها!
12:10 | 2026-01-07
الإماراتية فاطمة العوضي تحقق إنجازاً تاريخياً كأصغر وأول عربية على قمة فينسون!
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 12:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 12:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 12:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24