لديها نفس الملامح.. إعلامية عربية تتصدر التريند بسبب شبهها الكبير بنانسي عجرم (صور)

برز اسم الإعلامية آلاء بشناق مؤخرا بعدما انتشرت فيديوهات لها أثارت حالة من الجدل بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة .



ولاحظ المتابعون تقارباً في الابتسامة والحضور أمام الكاميرا وطريقة التفاعل، ما عزز حالة الالتباس لدى الجمهور.

وآلاء هي إعلامية أردنية تعمل في التلفزيون ، وتُعد من الوجوه المعروفة على شاشته، حيث تقدم برنامج " ".



وتحظى آلاء بمتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها على إنستغرام أكثر من 700 ألف تابع، فيما يقترب عدد متابعيها على من عشرات الآلاف.