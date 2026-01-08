تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

لديها نفس الملامح.. إعلامية عربية تتصدر التريند بسبب شبهها الكبير بنانسي عجرم (صور)

Lebanon 24
08-01-2026 | 02:24
برز اسم الإعلامية الأردنية آلاء بشناق مؤخرا بعدما انتشرت فيديوهات لها أثارت حالة من الجدل بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة نانسي عجرم.

ولاحظ المتابعون تقارباً في الابتسامة والحضور أمام الكاميرا وطريقة التفاعل، ما عزز حالة الالتباس لدى الجمهور. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وآلاء هي إعلامية أردنية تعمل في التلفزيون الأردني، وتُعد من الوجوه المعروفة على شاشته، حيث تقدم برنامج "يوم جديد".

وتحظى آلاء بمتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتابع حسابها على إنستغرام أكثر من 700 ألف تابع، فيما يقترب عدد متابعيها على فيسبوك من عشرات الآلاف. 

