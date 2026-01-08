تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

على البحر.. نجمة عالمية تستمتع بوقتها مع حبيبها رئيس الوزراء السابق (صورة)

Lebanon 24
08-01-2026 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1465582-639034805061302914.jpg
Doc-P-1465582-639034805061302914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستمر النجمة العالمية كايتي بيري ورئيس الوزراء السابق لكندا جاستن ترودو في تعزيز علاقتهما العاطفية وسط أجواء العطلة، بحسب صور جديدة نشرتها بيري على حسابها في "إنستغرام" يوم الأربعاء 7 كانون الثاني.

وأظهرت الصور بيري، البالغة من العمر 41 عاماً، وهي تميل لتقبيل ترودو، 54 عاماً، خلال عطلة على البحر، فيما بدا الأخير مبتسماً مرتدياً نظارات شمسية داكنة وقميصاً أبيض.


 وعلقت بيري على المنشور بكلمات مختصرة: "أجواء العطلة"، مرفقة بصور لأنشطة متعددة استمتعوا بها خلال إجازتهم.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
ابنتا عمرو دياب تستمتعان بوقتهما مع الأصدقاء (صور)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في روما... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها وهذا ما نشرته (صور)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل الفندق.. نجمة تكتشف أن حبيبها الممثل متزوج
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة رياضية تدخل القفص الذهبي.. فمن شريكها؟ (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 20:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جاستن ترودو

بيل ترو

ترودو

كايت

كندا

بيري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:53 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-01-08
Lebanon24
04:49 | 2026-01-08
Lebanon24
02:24 | 2026-01-08
Lebanon24
00:53 | 2026-01-08
Lebanon24
23:00 | 2026-01-07
Lebanon24
16:11 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24