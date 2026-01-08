تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
على البحر.. نجمة عالمية تستمتع بوقتها مع حبيبها رئيس الوزراء السابق (صورة)
Lebanon 24
08-01-2026
|
06:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستمر النجمة العالمية
كايتي بيري
ورئيس الوزراء السابق لكندا
جاستن ترودو
في تعزيز علاقتهما العاطفية وسط أجواء العطلة، بحسب صور جديدة نشرتها
بيري
على حسابها في "إنستغرام" يوم الأربعاء 7 كانون الثاني.
وأظهرت الصور بيري، البالغة من العمر 41 عاماً، وهي تميل لتقبيل
ترودو
، 54 عاماً، خلال عطلة على البحر، فيما بدا الأخير مبتسماً مرتدياً نظارات شمسية داكنة وقميصاً أبيض.
وعلقت بيري على المنشور بكلمات مختصرة: "أجواء العطلة"، مرفقة بصور لأنشطة متعددة استمتعوا بها خلال إجازتهم.
