بيلا حديد تتألق في حفل خيري لدعم فلسطين والسودان

أعلنت النجمة العالمية عن مشاركتها في الحفل الخيري Artists for Aid، الذي يقام في 10 يناير في ، بهدف جمع التبرعات لدعم الإنسانية في والسودان.

ويجمع الحدث مجموعة من الفنانين العالميين، من بينهم شون ، نونيم، عمر ، رافائيل ساديك، Blood Orange، Safia Elhillo، وغيرهم، في أمسية تمزج بين الموسيقى والإنسانية.

ويهدف Artists for Aid إلى تسليط الضوء على قدرة الفن والإبداع على إحداث التغيير، فيما تؤكد حديد حرصها الدائم على استخدام تأثيرها وشهرتها لدعم الدول والجمعيات التي تحتاج إلى صوت عالمي.

وكانت بيلا قد أطلقت مؤخراً علامتها الخاصة بالعطور Ôrəbella في دبي، مؤكدة التزامها بموازنة مسيرتها المهنية مع أعمالها الإنسانية.