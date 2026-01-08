بيلا حديد تتألق في حفل خيري لدعم فلسطين والسودان

أعلنت النجمة العالمية بيلا حديد عن مشاركتها في الحفل الخيري Artists for Aid، الذي يقام في 10 يناير في لوس أنجلوس، بهدف جمع التبرعات لدعم القضايا الإنسانية في فلسطين والسودان.
ويجمع الحدث مجموعة من الفنانين العالميين، من بينهم شون مينديز، نونيم، عمر أبولو، رافائيل ساديك، Blood Orange، Safia Elhillo، وغيرهم، في أمسية تمزج بين الموسيقى والإنسانية.
ويهدف Artists for Aid إلى تسليط الضوء على قدرة الفن والإبداع على إحداث التغيير، فيما تؤكد بيلا حديد حرصها الدائم على استخدام تأثيرها وشهرتها لدعم الدول والجمعيات التي تحتاج إلى صوت عالمي.
وكانت بيلا قد أطلقت مؤخراً علامتها الخاصة بالعطور Ôrəbella في دبي، مؤكدة التزامها بموازنة مسيرتها المهنية مع أعمالها الإنسانية.