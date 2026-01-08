بيلا حديد تتألق في حفل خيري لدعم فلسطين والسودان

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
08-01-2026 | 15:31
أعلنت النجمة العالمية بيلا حديد عن مشاركتها في الحفل الخيري Artists for Aid، الذي يقام في 10 يناير في لوس أنجلوس، بهدف جمع التبرعات لدعم القضايا الإنسانية في فلسطين والسودان.

ويجمع الحدث مجموعة من الفنانين العالميين، من بينهم شون مينديز، نونيم، عمر أبولو، رافائيل ساديك، Blood Orange، Safia Elhillo، وغيرهم، في أمسية تمزج بين الموسيقى والإنسانية.

ويهدف Artists for Aid إلى تسليط الضوء على قدرة الفن والإبداع على إحداث التغيير، فيما تؤكد بيلا حديد حرصها الدائم على استخدام تأثيرها وشهرتها لدعم الدول والجمعيات التي تحتاج إلى صوت عالمي.

وكانت بيلا قد أطلقت مؤخراً علامتها الخاصة بالعطور Ôrəbella في دبي، مؤكدة التزامها بموازنة مسيرتها المهنية مع أعمالها الإنسانية.

بعد عرض الأزياء.. بيلا حديد قريبا ممثلة!
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تُعاني من متاعب صحية.. عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد تتحدث عن مرضها
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بشورت قصير.. كارلا حداد تتألق بإطلالة جريئة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة فلسطين في لبنان نظمت حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:05:00 Lebanon 24 Lebanon 24

