المرأة

فوائد تقنية شد الوجه السائل

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:20
 يبرز شد الوجه السائل كحل تجميلي أقل تدخلاً لإعادة حيوية الوجه، من دون الحاجة إلى الجراحة التقليدية. وتعتمد هذه التقنية على حقن حشوات جلدية استراتيجية لرفع مناطق محددة من الوجه واستعادة الامتلاء المفقود، مثل الخدين، الفك، الذقن، والصدغين، لتنعيم التجاعيد وإظهار ملامح أكثر شبابًا.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات توفر نتائج فورية مع حد أدنى من فترة النقاهة، إضافة إلى أنها قابلة للتخصيص والتعديل وفقًا لكل وجه، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحث عن تحسينات دقيقة وفعالة دون تدخل جراحي.

وتعتبر شد الوجه السائل بمثابة بديل وسطي بين العلاجات الموضعية والجراحة التقليدية، حيث يجمع بين الأمان، الطبيعية في النتائج، وقابلية التراجع في حال الرغبة في التعديل.

