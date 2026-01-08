تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

تأثير الأمومة على حياة كارمن بصيبص

Lebanon 24
08-01-2026 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1465779-639035119294966411.webp
Doc-P-1465779-639035119294966411.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن التأثير العميق الذي تركته الأمومة على حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أنها شكّلت نقلة نوعية في تجربتها التمثيلية، وذلك في خلال حديثها مع ET بالعربي بالتزامن مع مشاركتها في مسلسل «ليل»، وهو عمل درامي تركي مُعرّب تُصوّره حاليًا في تركيا.

وأوضحت بصيبص أن تجربتها كأم انعكست مباشرة على أدائها الفني، مشيرة إلى أنها باتت أكثر صدقًا وعمقًا في التعبير عن المشاعر، مقارنة بمشاركاتها السابقة، ومنها مسلسل «عروس بيروت»، الذي سبق مرحلة الأمومة في حياتها.

وفي «ليل»، تؤدي كارمن دور «ورد»، وهي أم تخوض صراعًا إنسانيًا قاسيًا لحماية ابنتها «ملاك»، مؤكدة أن ارتباطها بالشخصية نابع من إحساسها الحقيقي بالأمومة وما قد تقدمه الأم من تضحيات لحماية طفلها.

وعلى الصعيد الشخصي، تحدثت بصيبص عن حرصها الدائم على مرافقة ابنتها «أندريا»، كاشفة أنها انتقلت مع عائلتها بالكامل إلى تركيا خلال فترة التصوير، كما شددت على قرارها إبعاد ابنتها عن الإعلام حفاظًا على خصوصيتها وراحتها.

كما تطرقت إلى التحديات التي تواجهها في التوفيق بين النجاح المهني والأمومة، معتبرة أن الأمومة منحتها قوة داخلية غير متوقعة، إضافة إلى تغيّر نمط حياتها وقدرتها على التكيّف مع ضغوط العمل وقلة النوم، إلى جانب اهتمامها باستعادة لياقتها بعد الحمل من خلال الرضاعة الطبيعية والرياضة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر الصداع النصفي على الحياة اليومية؟
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قضايا المرأة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير الشاشات على صحة النظر لدى الأطفال
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 03:05:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عروس بيروت

التعبير عن

اللبنانية

روس بيرو

الرياض

التزام

بيروت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-01-08
Lebanon24
16:19 | 2026-01-08
Lebanon24
16:10 | 2026-01-08
Lebanon24
16:00 | 2026-01-08
Lebanon24
15:31 | 2026-01-08
Lebanon24
08:28 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24