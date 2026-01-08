تأثير الأمومة على حياة كارمن بصيبص

كشفت الفنانة عن التأثير العميق الذي تركته الأمومة على حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أنها شكّلت نقلة نوعية في تجربتها التمثيلية، وذلك في خلال حديثها مع ET بالعربي بالتزامن مع مشاركتها في مسلسل «ليل»، وهو عمل درامي مُعرّب تُصوّره حاليًا في .

وأوضحت بصيبص أن تجربتها كأم انعكست مباشرة على أدائها الفني، مشيرة إلى أنها باتت أكثر صدقًا وعمقًا في المشاعر، مقارنة بمشاركاتها السابقة، ومنها مسلسل «عروس بيروت»، الذي سبق مرحلة الأمومة في حياتها.

وفي «ليل»، تؤدي كارمن دور «ورد»، وهي أم تخوض صراعًا إنسانيًا قاسيًا لحماية ابنتها «ملاك»، مؤكدة أن ارتباطها بالشخصية نابع من إحساسها الحقيقي بالأمومة وما قد تقدمه الأم من تضحيات لحماية طفلها.

وعلى الصعيد الشخصي، تحدثت بصيبص عن حرصها الدائم على مرافقة ابنتها «أندريا»، كاشفة أنها انتقلت مع عائلتها بالكامل إلى تركيا خلال فترة التصوير، كما شددت على قرارها إبعاد ابنتها عن الإعلام حفاظًا على خصوصيتها وراحتها.

كما تطرقت إلى التحديات التي تواجهها في التوفيق بين النجاح المهني والأمومة، معتبرة أن الأمومة منحتها قوة داخلية غير متوقعة، إضافة إلى تغيّر نمط حياتها وقدرتها على التكيّف مع ضغوط العمل وقلة النوم، إلى جانب اهتمامها باستعادة لياقتها بعد الحمل من خلال الرضاعة الطبيعية والرياضة.