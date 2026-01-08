العناية بالشعر في الشتاء: كيف تختارين بين الألوفيرا وبذور الشيا؟

مع حلول فصل الشتاء، تواجه فروة الرأس والشعر تحديات كبيرة بسبب البرد والجفاف واستخدام أجهزة التدفئة، ما يؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه وبطء نموه. وفي هذا السياق، يبرز جل الألوفيرا وجل بذور الشيا كحلّين طبيعيين شائعين للعناية بالشعر خلال الموسم البارد، مع اختلاف في الفوائد وطريقة التأثير.

ويُعد جل الألوفيرا من أبرز المكونات الطبيعية العالمية، حيث يساعد على ترطيب فروة الرأس بعمق دون أن يترك ملمساً دهنياً، ويخفف الحكة ويعالج القشرة بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما يسرع نمو الشعر ويقويه ويمنحه لمعاناً بفضل غناه بالفيتامينات الأساسية.

أما جل بذور الشيا فيُستخدم لتغذية فروة الرأس وتقوية الشعر الضعيف، والحد من تقصفه، وزيادة كثافته ولمعانه، خصوصاً خلال الشتاء حيث يصبح الشعر أكثر هشاشة، كما يساهم في تقليل التساقط الموسمي وتحفيز النمو.

ويشير خبراء العناية بالشعر إلى أن بين جل الألوفيرا وجل بذور الشيا يعتمد على احتياجات الشعر وفروة الرأس، مع التأكيد على أن دمجهما يوفر أفضل النتائج، إذ يمنح الأول الترطيب والتهدئة، بينما يعزز الثاني القوة والكثافة واللمعان.