متفرقات

كيف تحمين شفتيك من الجفاف والتشقق في الطقس البارد؟

Lebanon 24
09-01-2026 | 07:27
يُعدّ تشقّق الشفاه من أكثر المشاكل شيوعًا في فصل الشتاء، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض الرطوبة، والهواء البارد، والتدفئة الداخلية، إضافة إلى أن الشفاه تفتقر إلى الغدد الدهنية التي تحمي باقي البشرة من الجفاف.

ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن معالجة هذه المشكلة لا تقتصر على استخدام المرطّب فقط، بل تتطلب اعتماد خطوات بسيطة وفعّالة تمنع تفاقم التشقق وتسرّع الشفاء.

أبرز الحلول الفعّالة:
• استخدام مرطّب شفاه غني بالسيراميدات أو حمض الهيالورونيك أو زبدة الشيا، وتطبيقه بانتظام.
• تقشير الشفاه بلطف مرة أو مرتين أسبوعيًا بمزيج السكر والعسل لإزالة الجلد الميت.
• الاعتماد على مرطّبات طبيعية مثل زيت جوز الهند، الألوفيرا، أو فيتامين E للحالات الشديدة.
• شرب كميات كافية من الماء، واستخدام جهاز ترطيب هواء عند الحاجة.
• تطبيق علاج ليلي كثيف بطبقة عازلة تحافظ على الترطيب أثناء النوم.
• حماية الشفاه من الرياح والبرد، وتجنب لعقها.
• في الحالات المستعصية، استخدام مراهم علاجية مناسبة أو استشارة طبيب الجلد.

Advertisement
