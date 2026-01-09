تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-9
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
متفرقات
لون واحد يخفي التعب ويمنح الوجه إشراقة فورية
Lebanon 24
09-01-2026
|
10:32
يؤكد خبراء المظهر أن اللون الأحمر يُعدّ من أكثر الألوان قدرة على إخفاء علامات التعب والشحوب، إذ يضفي إشراقة فورية وحيوية على الوجه عند ارتدائه بالقرب منه.
ويشير الخبراء إلى أن بعض الألوان القريبة من لون البشرة، مثل البيج والرمادي والبني الداكن، قد تُبرز الشحوب والهالات الداكنة، فيما يعمل الأحمر بدرجاته المختلفة، كالكرزي والعنابي والقرمزي، على شدّ الانتباه نحو الشفاه والخدين بدل إبراز علامات الإرهاق.
وفي موسمي الخريف والشتاء، يبرز الأحمر كخيار جريء وعصري، سواء في الإطلالات الكاملة أو عبر المعاطف، الأثواب، الأكسسوارات، وحتى الماكياج. ويتناغم هذا اللون مع الدرجات المحايدة كالأبيض والأسود والرمادي، كما يمكن تنسيقه مع ألوان أكثر جرأة كالذهبي والأخضر.
ويُعد الأحمر خيارًا مثاليًا للإطلالات النهارية والمسائية على حد سواء، كونه يمنح المظهر طاقة وثقة ويعكس إحساسًا بالحيوية مهما كانت درجة التعب.
هكذا يتعافى جلدك من إفراطات موسم الأعياد
Lebanon 24
هكذا يتعافى جلدك من إفراطات موسم الأعياد
13:09 | 2026-01-09
09/01/2026 01:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مكونات فعّالة لتوحيد لون البشرة ومعالجة التصبغات
Lebanon 24
مكونات فعّالة لتوحيد لون البشرة ومعالجة التصبغات
10:07 | 2026-01-09
09/01/2026 10:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمين شفتيك من الجفاف والتشقق في الطقس البارد؟
Lebanon 24
كيف تحمين شفتيك من الجفاف والتشقق في الطقس البارد؟
07:27 | 2026-01-09
09/01/2026 07:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمنها 20 ألف دولار.. قلادة ميغان ماركل تلفت الأنظار (صورة)
Lebanon 24
ثمنها 20 ألف دولار.. قلادة ميغان ماركل تلفت الأنظار (صورة)
03:09 | 2026-01-09
09/01/2026 03:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام مؤثر جدًا.. هكذا نعت لطيفة هلي ابن السيدة فيروز
Lebanon 24
كلام مؤثر جدًا.. هكذا نعت لطيفة هلي ابن السيدة فيروز
00:43 | 2026-01-09
09/01/2026 12:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
