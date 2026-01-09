تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

لون واحد يخفي التعب ويمنح الوجه إشراقة فورية

Lebanon 24
09-01-2026 | 10:32
يؤكد خبراء المظهر أن اللون الأحمر يُعدّ من أكثر الألوان قدرة على إخفاء علامات التعب والشحوب، إذ يضفي إشراقة فورية وحيوية على الوجه عند ارتدائه بالقرب منه.

ويشير الخبراء إلى أن بعض الألوان القريبة من لون البشرة، مثل البيج والرمادي والبني الداكن، قد تُبرز الشحوب والهالات الداكنة، فيما يعمل الأحمر بدرجاته المختلفة، كالكرزي والعنابي والقرمزي، على شدّ الانتباه نحو الشفاه والخدين بدل إبراز علامات الإرهاق.

وفي موسمي الخريف والشتاء، يبرز الأحمر كخيار جريء وعصري، سواء في الإطلالات الكاملة أو عبر المعاطف، الأثواب، الأكسسوارات، وحتى الماكياج. ويتناغم هذا اللون مع الدرجات المحايدة كالأبيض والأسود والرمادي، كما يمكن تنسيقه مع ألوان أكثر جرأة كالذهبي والأخضر.

ويُعد الأحمر خيارًا مثاليًا للإطلالات النهارية والمسائية على حد سواء، كونه يمنح المظهر طاقة وثقة ويعكس إحساسًا بالحيوية مهما كانت درجة التعب.

