المرأة
للمرة الأولى.. فنانة عربية شهيرة تُعلن تعرضها للإجهاض مرتين (صورة)
Lebanon 24
10-01-2026
|
03:24
photos
للمرة الأولى تحدثت الفنانة درة عن تجربتها الشخصية المؤلمة بتعرضها للإجهاض مرتين.
وأكدت درة حرصها طوال فترة زواجها على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية بعيدًا عن أعين الإعلام، رغم ظهورها المتكرر مع زوجها في مناسبات عامة.
وعبرت درة عن مشاعرها أثناء تعليقها على منشور لصديقتها عارضة الأزياء
التونسية
ريم السعيدي
التي فقدت مؤخرا جنينها، قائلة: "أشعر بكِ يا ريم، لقد مررتُ بنفس التجربة مرتين للأسف، وكانت مؤلمة للغاية".
وتابعت: "كل دعمي لكِ ولجميع النساء بارك الله فيكِ وفي عائلتكِ".
