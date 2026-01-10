إعلامي شهير عن شيرين عبدالوهاب: أشعر أنّها تتلاشى ولا أعرف عنها شيئاً

وجّه الإعلامي رسالة إلى الفنانة ، وأعرب عن قلقه الشديد إزاء غيابها التام عن الساحة الفنية والإعلامية.

وطالب أديب بالظهور والتحدث إلى جمهورها، في ظل حالة الغموض التي تحيط بحياتها الفنية والشخصية مؤخرًا.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" إنّ شيرين واجهت أزمات عدة، منها عدم القدرة على إذاعة أعمالها الغنائية. وأضاف: "أشعر أن شيرين تتلاشى. لا أعرف عنها شيئاً، ولا من معها، ولا حالتها الصحية، ولا حياتها الاجتماعية". (العربية)