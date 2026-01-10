تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
إعلامي شهير عن شيرين عبدالوهاب: أشعر أنّها تتلاشى ولا أعرف عنها شيئاً
Lebanon 24
10-01-2026
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الإعلامي
عمرو أديب
رسالة إلى الفنانة
شيرين عبد الوهاب
، وأعرب عن قلقه الشديد إزاء غيابها التام عن الساحة الفنية والإعلامية.
وطالب أديب
شيرين
بالظهور والتحدث إلى جمهورها، في ظل حالة الغموض التي تحيط بحياتها الفنية والشخصية مؤخرًا.
وقال خلال برنامجه "الحكاية" إنّ شيرين واجهت أزمات عدة، منها عدم القدرة على إذاعة أعمالها الغنائية. وأضاف: "أشعر أن شيرين تتلاشى. لا أعرف عنها شيئاً، ولا من معها، ولا حالتها الصحية، ولا حياتها الاجتماعية". (العربية)
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبدالوهاب
عبد الوهاب
عبدالوهاب
عمرو أديب
شيرين عبد
مي عمر
تابع
