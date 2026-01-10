تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مرحلة ما قبل انقطاع الطمث… ما الذي يحدث لجسم المرأة؟

Lebanon 24
10-01-2026 | 14:22
A-
A+
Doc-P-1466667-639036769514661747.webp
Doc-P-1466667-639036769514661747.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تدخل ملايين النساء مرحلة تُعرف باسم ما قبل انقطاع الطمث أو الانتقال لانقطاع الطمث (Perimenopause)، وهي فترة قد تمتد لسنوات قبل توقّف الدورة الشهرية نهائيًا. خلال هذه المرحلة، تبدأ هرمونات الجسم، ولا سيما الإستروجين، بالتقلّب صعودًا وهبوطًا، ما ينعكس تغيرات جسدية ونفسية متفاوتة من امرأة إلى أخرى.

وتُعد اضطرابات الدورة الشهرية العلامة الأكثر شيوعًا لبداية هذه المرحلة، إذ قد تصبح الدورات غير منتظمة، أو يتغيّر مقدار النزف، أو تتقارب المواعيد أو تتباعد، وأحيانًا قد تُحذف دورة كاملة، نتيجة عدم انتظام الإباضة.

لكن الأعراض لا تتوقف عند ذلك. فـالهبات الساخنة والتعرّق الليلي تُعد من أبرز العلامات المرافقة، وقد تؤثر مباشرة على النوم والطاقة خلال النهار. وتشير دراسات صحية، منها دراسة SWAN الأميركية، إلى أن ما بين 60 و80% من النساء يعانين هذه الأعراض خلال مرحلة الانتقال، وتبلغ ذروتها غالبًا في المراحل المتقدمة منها.

كما تعاني كثيرات من اضطرابات النوم والأرق، ما يؤدي إلى إرهاق دائم وتراجع في التركيز. ويصاحب ذلك لدى بعض النساء تقلبات مزاجية، قلق، انخفاض في المزاج، أو ما يُعرف بـ"ضبابية الدماغ".

ومن الأعراض الأخرى الشائعة أيضًا الجفاف المهبلي، وزيادة الإلحاح أو تكرار التبول، إلى جانب آلام المفاصل والعضلات، الصداع أو الخفقان، وهي أعراض قد تكون خفيفة لدى البعض، لكنها قد تصبح مرهقة لدى أخريات.

وتنصح الجهات الطبية بمراجعة الطبيب في حال حدوث نزف غزير أو غير طبيعي، اكتئاب حاد، أرق مستمر، خفقان متكرر، أو هبات ساخنة تعيق الحياة اليومية، ليس لأنها بالضرورة خطيرة، بل لضمان التقييم الصحيح ووضع خطة دعم مناسبة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرواسان وصحة الدم: ما الذي يحدث لجسمك عند تناوله؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عندما لا يكون الرحيل خيارًا: ما الذي يُقيّد قرار المرأة المعنَّفة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو العمر الذي تبدأ فيه خصوبة المرأة بالانهيار؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفجاران... ما الذي يحدث في بلدة عيترون؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 06:56:12 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الدورة

التركي

الترك

العلا

تركي

غزير

حيان

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-01-10
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
16:22 | 2026-01-10
Lebanon24
15:22 | 2026-01-10
Lebanon24
10:14 | 2026-01-10
Lebanon24
08:13 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24